Famosa actriz ganadora del Oscar se opone a la idea de que exista una versión femenina de 'James Bond': "No funciona"

Luego del final de la última película de 'James Bond', interpretado en los últimos años por Daniel Craig, quien ya cumplió su ciclo con este famoso personaje, muchos se preguntan cuál sería el futuro de la famosa franquicia.

De hecho, ya existen varios nombres que suenan como el próximo 'agente 007', entre los cuales destacan Theo James, Harris Dickinson, Josh O'Connor, Aaron Taylor-Johnson, Paul Mescal, entre otros.

Sin embargo, se desconoce quién encarnará al personaje en el reinicio de la franquicia que estará a cargo del aclamado director Denis Villeneuve, quien es el realizador detrás de 'Dune'.

A la par de los distintos rumores sobre el personaje, también la prensa ha especulado sobre la posibilidad de que el manto de 'Bond' quede bajo una mujer, situación que ya ha despertado críticas.

Una de las más recientes es la de Helen Mirren, actriz ganadora del Oscar por 'The Queen', quien a través de una entrevista con Saga Magazine opinó que el personaje debería seguir siendo hombre.

"Soy muy feminista, pero James Bond tiene que ser un hombre. No puedes tener una mujer. Simplemente no funciona", comentó Mirren en la entrevista.

Asimismo, la actriz considera que si 'Bond' es interpretado por una versión femenina "se convertiría en otra cosa".

Aunque la posibilidad de que 'Bond' sea una mujer en una próxima ocasión es solo una especulación, lo cierto es que los productores detrás de la franquicia, la cual pertenece a Amazon, ya están adelantando la nueva era del personaje y es muy posible de que el personaje sea un hombre como se ideó inicialmente.

La saga de 'James Bond' es una de las más longevas del séptimo arte, pues ya se han realizado 28 películas y el personaje ha sido interpretado por Sean Connery, George Lazenby, Timothy Dalton, Roger Moore, Pierce Brosnan y Daniel Craig.