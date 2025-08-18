NTN24
Lunes, 18 de agosto de 2025
Lunes, 18 de agosto de 2025
James Bond

Famosa actriz ganadora del Oscar se opone a la idea de que exista una versión femenina de 'James Bond': "No funciona"

agosto 18, 2025
Por: Miguel Pedreros
'James Bond' fue un personaje creador por Ian Fleming-Foto: AFP
'James Bond' fue un personaje creador por Ian Fleming-Foto: AFP
El 'agente 007' es probablemente el personaje más famoso dentro del género de espías.

Luego del final de la última película de 'James Bond', interpretado en los últimos años por Daniel Craig, quien ya cumplió su ciclo con este famoso personaje, muchos se preguntan cuál sería el futuro de la famosa franquicia.

De hecho, ya existen varios nombres que suenan como el próximo 'agente 007', entre los cuales destacan Theo James, Harris Dickinson, Josh O'Connor, Aaron Taylor-Johnson, Paul Mescal, entre otros.

Sin embargo, se desconoce quién encarnará al personaje en el reinicio de la franquicia que estará a cargo del aclamado director Denis Villeneuve, quien es el realizador detrás de 'Dune'.

A la par de los distintos rumores sobre el personaje, también la prensa ha especulado sobre la posibilidad de que el manto de 'Bond' quede bajo una mujer, situación que ya ha despertado críticas.

o

Una de las más recientes es la de Helen Mirren, actriz ganadora del Oscar por 'The Queen', quien a través de una entrevista con Saga Magazine opinó que el personaje debería seguir siendo hombre.

"Soy muy feminista, pero James Bond tiene que ser un hombre. No puedes tener una mujer. Simplemente no funciona", comentó Mirren en la entrevista.

Asimismo, la actriz considera que si 'Bond' es interpretado por una versión femenina "se convertiría en otra cosa".

Aunque la posibilidad de que 'Bond' sea una mujer en una próxima ocasión es solo una especulación, lo cierto es que los productores detrás de la franquicia, la cual pertenece a Amazon, ya están adelantando la nueva era del personaje y es muy posible de que el personaje sea un hombre como se ideó inicialmente.

o

La saga de 'James Bond' es una de las más longevas del séptimo arte, pues ya se han realizado 28 películas y el personaje ha sido interpretado por Sean Connery, George Lazenby, Timothy Dalton, Roger Moore, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

Temas relacionados:

James Bond

Películas

Cine

Actor

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué tan factible es una reunión entre Putin y Zelenski para negociar la paz entre Rusia y Ucrania?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"La guerra va a terminar, Zelenski y Putin quieren que se acabe": Trump anuncia una reunión trilateral tras el encuentro con el presidente ucraniano en Washington

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Vladímir Putin en cumbre en Alaska - Fotos EFE
Cumbre Trump-Putin

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

Nicolás Maduro sobre fondo de marinos de Estados Unidos Fotos_ (EFE)
Fuerzas Militares

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Entretenimiento

Ver más
Christian Nodal, Angela Aguilar y Cazzu | Foto: EFE
Christian Nodal

Polémica entrevista a Christian Nodal: reveló que comenzó a salir con Ángela Aguilar cuando ella era menor de edad y solo una semana después de terminar con Cazzu

Maluma - EFE
Maluma

Maluma "regaña" a seguidora durante concierto en México: "Es un acto de irresponsabilidad"

J Balvin | Foto: EFE
J Balvin

J Balvin reveló la razón por la que decidió no vivir en Colombia y mudarse a Nueva York: “no puedo ser egoísta”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
La Vinotinto

Joven talento venezolano que rechazó a La Vinotinto debutó con gol en Europa y se espera que reconsidere su decisión

Antonio Tajani y Marco Rubio - AFP
Presos políticos

Italia enviará a un negociador a Venezuela para mediar por sus ciudadanos detenidos

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado: "Maduro, tú que tanto miedo tienes a que te invadan, las fuerzas que te sacarán del poder ya están aquí"

Álvaro Uribe y Jaime Granados - Foto AFP
Álvaro Uribe

El abogado de Álvaro Uribe anticipó que hará una petición de libertad a favor del exmandatario tras fallo que lo halló culpable en dos delitos

Christian Nodal, Angela Aguilar y Cazzu | Foto: EFE
Christian Nodal

Polémica entrevista a Christian Nodal: reveló que comenzó a salir con Ángela Aguilar cuando ella era menor de edad y solo una semana después de terminar con Cazzu

Paola Holguín - EFE
La Tarde

"Hoy hay una preocupación real por encima de partidos y de ideología": senadora Paola Holguín sobre marcha a favor de Álvaro Uribe Vélez en Colombia

Maluma - EFE
Maluma

Maluma "regaña" a seguidora durante concierto en México: "Es un acto de irresponsabilidad"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano