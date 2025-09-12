NTN24
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Festival Cordillera

Festival Cordillera 2025: estos son los artistas que pisan esta importante tarima en Bogotá

septiembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Festival Cordillera 2025 / FOTO: NTN24
El festival de música hispanoamericana más importante de la región se realizará este fin de semana en el Parque Simón Bolívar.

La música latinoamericana está de fiesta en Bogotá, Colombia. El Festival Cordillera regresa este 13 y 14 de septiembre al parque Simón Bolívar con un cartel que promete hacer historia, el evento tuvo su carrusel de invitados en el cual calentaron motores de lo que será uno de los encuentros más importantes del continente.

El festival traerá por primera entre sus actos principales a Carlos Vives, el reconocido cantautor de 64 años que traerá todos los éxitos que ha cosechado en más de 30 años de carrera artística que ha marcado una parte importan en la música colombiana.

También estarán por primera vez el salsero Rubén Blades y el artista español Miguel Bosé, dos de las voces más famosas de la música en este idioma, que tienen un amplio recorrido en la escena y que presentarán sus mayores éxitos en Bogotá.

Los artistas mencionados estarán en tarima el día sábado, pero no serán los únicos debutantes en esta fecha, pues también estarán por primera vez tocando en el Festival Cordillera Orishas, La Beriso, Crudo Means Raw, Gipsy Kings, La 33, Catupecumachu, La Mosca, Paulo Londra y más.

El domingo también habrá artistas debutantes en este festival como el regreso de Belanova, la banda de electropop mexicana que fue muy importante en la primera década de los 2000 y que presentarán sus éxitos nuevamente en Bogotá después de muchos años de silencio.

El argentino Fito Paéz también estará por primera vez en el Cordillera cumpliendo una cita aplazada, pues el famoso cantautor iba a ser uno de los headliners del 2024, pero debido a un accidente doméstico no pudo asistir; sin embargo, él mismo confirmó que estaría en el 2025 y cumplió.

Otros que tendrán su primera presentación en el Festival Cordillera el día domingo serán Gondwana, Serú Girán, Illyakuryaki & The Valderramas, Duncan Dhu, Ximena Sariñana y otros más.

Los artistas colombianos que también están por primera vez en el Cordillera, aparte de Vives y Crudo, son CiegosSordoMudos, El Kalvo, La Farmakos, Parlantes, Velandia y La Tigra, Skampida, Laura Pérez, Lucio Feuillet, Medved, entre otros.

El Festival Cordillera nos recuerda que nuestras músicas son las que hacen bailar al mundo. Una cita imperdible que se celebrará en la capital colombiana este fin de semana.

Videos

Sede del Parlamento Europeo y Nicolas Maduro - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

José Ramón Bauzá, exdiputado del Parlamento Europeo | Foto: AFP
Parlamento europeo

"Lo que más le duele a un dictador es que le toquen el bolsillo": exdiputado del Parlamento Europeo sobre la importancia de la resolución aprobada contra Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Utilizan el argumento de que si Maduro se va después Venezuela va a ser caótica, es perverso": Alejandro Hernández sobre relato que el régimen quiere imponer sobre su eventual caída

Ataque a las Torres Gemelas - Foto EFE
Torres Gemelas

"Lo más horrible eran los gritos de las personas que quedaron atrapadas en los ascensores": sobreviviente a ataque a las Torres Gemelas

Fotos: AFP
Charlie Kirk

FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

