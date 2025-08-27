Finalista de 'La Casa de los Famosos Colombia' fue atacada en la cara por un perro cuando lo acariciaba durante un evento público de adopción

Un momento de pánico vivió la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, Melissa Gate, tras ser atacada por un perro.

A través de un video compartido en redes sociales quedó registrado el momento en el que la famosa sufrió un inesperado ataque de un perro durante un evento público de adopción.

En el clip se evidencia el momento exacto en el que el perro se lanza a morderle la cara mientras ella lo acariciaba.

La persona que estaba grabando el momento reaccionó de inmediato pausando el video. Minutos después, aparece la creadora de contenido asegurando que comprendía la reacción del perro.

El clip ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales por parte de los seguidores de la creadora de contenido, quienes expresan su preocupación por su estado de salud.

Es de señalar que La Casa de los Famosos Colombia estrenó el 11 de febrero su segunda temporada en el Canal RCN.

Desde su inicio, el reality generó todo tipo de enfrentamientos entre los famosos, quienes se han visto envueltos en problemas de convivencia.

Con el triunfo del artista musical Altafulla, la segunda temporada del reality show 'La Casa de los Famosos Colombia', llegó a su fin el pasado lunes 9 de junio.

Tras acabar el capítulo final, Melissa Gate, Emiro Navarro y La Toxicosteña, quienes ocuparon el segundo, tercero y cuarto lugar, se han dedicado a atender a distintos medios de comunicación para referirse a su paso por dicho espacio televisivo.

No obstante, en una entrevista con la cadena local Radio 1, Melissa Gate se mostró un tanto furiosa por una de las preguntas que realizó uno de los locutores y abandonó la cabina donde se encontraba junto a los demás finalistas.

A la influencer y segunda persona favorita del show no le gustó escuchar una pregunta relacionada con el participante que le arrebató el primer puesto del reality.

“¿Ustedes creen que la relación entre Altafulla y Karina va para más y qué piensan de todo lo que pasó allá adentro?”, preguntó una de las presentadoras en la mesa, a lo que Gate respondió tajantemente que no opinaría sobre esos temas.

“Bueno, yo la verdad, prefiero no opinar sobre esos temas. Ya me quiero ir”, dijo, mientras se quitaba los audífonos que tenía sobre su cabeza.

Posteriormente, uno de los locutores le preguntó por su negativa a la pregunta y ella respondió: “Pueden preguntar sobre cosas de nosotros y prefieren preguntar sobre otra gente, o sea, qué falta de respeto, la verdad”.

Una actitud similar la adoptó su compañero Emiro Navarro, quien manifestó su incomodidad sobre el tema. “Yo también prefiero no opinar de cosas que no me intervienen directamente a mí”, dijo.