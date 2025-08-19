NTN24
Martes, 19 de agosto de 2025
Ponte al Día

“Géminis, no seas terco, ten paciencia y confía”: estas son las predicciones de los signos zodiacales del 18 al 24 de agosto

agosto 19, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Una semana acompañada de cambios, prosperidad económica y unión familiar, según la astróloga Jannín Farías.

La tonalidad que predominará será el agua marina, el cual tiene una influencia significativa en cuanto al control de la energía se refiere; este color nos ayudará en la búsqueda de concentración y en el manejo del carácter.

Estas son las predicciones del horóscopo para cada uno de los signos

  • Aries: será una semana cargada de energía positiva, la cual verás reflejada en la parte económica; también vivirás cambios positivos en el ámbito familiar. La invitación es a que piense las cosas antes de hablar.
  • Tauro: llega un tiempo de celebración; será una ocasión especial para celebrar lo que has logrado y lo que viene para ti a nivel personal como en el amor. El mensaje de la astróloga Jannín Farías es que gestiones de una mejor manera el dinero para que puedas multiplicarlo.
  • Géminis:¡No seas terco! Ten paciencia y confía; poco a poco lograrás cumplir tus metas. Una semana cargada de expresión amorosa.
  • Cáncer:ten presente que la familia es lo más importante; conecta y trabaja de la mano de ellos, así podrás lograr esos cambios que tanto quieres. Tranquilidad, no abandones lo que has construido a nivel profesional, ten paciencia, llegarán nuevas propuestas para ti.
  • Leo: todo que hagas a partir de hoy será maravilloso, será una etapa cargada de multiplicación económica, junto con un movimiento amoroso maravilloso. Por favor, mantén la calma ante situaciones familiares adversas.
  • o

    Virgo: las cartas del tarot te invitan a que escuches tu intuición y analices las cosas o situaciones con tranquilidad antes de tomar una decisión; ya verás que así le encontrarás respuesta a aquello que tanto te cuestionas. Para esto también será esencial que te conectes con la fe. En la parte financiera, todo marchará bien.

  • Libra:no tienes que pedir aprobación para tomar decisiones; las cosas se van a ir dando. Estás en una etapa cargada de estabilidad, prosperidad y plenitud. Es muy importante que conectes con tu espiritualidad.
  • Escorpio:los cambios laborales van a llegar, es importante que tengas en cuenta la importancia del trabajo en equipo. Superarás situaciones adversas que vives en el ámbito familiar y amoroso. Encontrarás solución a los problemas que enfrentas en tu matrimonio; todo mejorará.
  • Sagitario:confía en que todo aquello por lo que has trabajado dará frutos. Deja de ser duro, practica y maneja la compasión, especialmente ante circunstancias familiares. La invitación es a que ahorres.
  • Capricornio:estás en un ciclo cargado de éxito, amor, buena energía; vivirás una etapa de prosperidad en el ámbito laboral y el económico.
  • Acuario: es importante que te cuides de las tentaciones o situaciones difíciles. Estás en un momento de la vida lleno de cambios, tanto a nivel laboral como emocional.
  • Piscis: mantén la calma; las cosas se están dando, las situaciones que tienen que ver con tu bienestar estarán a tu favor. Viene un tiempo de cambios y estabilidad amorosa.
o

Para esta semana, el número de cuatro cifras según las cartas del tarot y las predicciones de la experta en astrología en el programa Ponte al Día de Nuestra Tele Internacional, Jannín Farías, es el 6033.

