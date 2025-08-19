“Géminis, no seas terco, ten paciencia y confía”: estas son las predicciones de los signos zodiacales del 18 al 24 de agosto

La tonalidad que predominará será el agua marina, el cual tiene una influencia significativa en cuanto al control de la energía se refiere; este color nos ayudará en la búsqueda de concentración y en el manejo del carácter.

Estas son las predicciones del horóscopo para cada uno de los signos

Aries: será una semana cargada de energía positiva, la cual verás reflejada en la parte económica; también vivirás cambios positivos en el ámbito familiar. La invitación es a que piense las cosas antes de hablar.

Tauro: llega un tiempo de celebración; será una ocasión especial para celebrar lo que has logrado y lo que viene para ti a nivel personal como en el amor. El mensaje de la astróloga Jannín Farías es que gestiones de una mejor manera el dinero para que puedas multiplicarlo.

Géminis: ¡No seas terco! Ten paciencia y confía; poco a poco lograrás cumplir tus metas. Una semana cargada de expresión amorosa.

Cáncer: ten presente que la familia es lo más importante; conecta y trabaja de la mano de ellos, así podrás lograr esos cambios que tanto quieres. Tranquilidad, no abandones lo que has construido a nivel profesional, ten paciencia, llegarán nuevas propuestas para ti.

Leo: todo que hagas a partir de hoy será maravilloso, será una etapa cargada de multiplicación económica, junto con un movimiento amoroso maravilloso. Por favor, mantén la calma ante situaciones familiares adversas.

Virgo: las cartas del tarot te invitan a que escuches tu intuición y analices las cosas o situaciones con tranquilidad antes de tomar una decisión; ya verás que así le encontrarás respuesta a aquello que tanto te cuestionas. Para esto también será esencial que te conectes con la fe. En la parte financiera, todo marchará bien.

Libra: no tienes que pedir aprobación para tomar decisiones; las cosas se van a ir dando. Estás en una etapa cargada de estabilidad, prosperidad y plenitud. Es muy importante que conectes con tu espiritualidad.

Escorpio: los cambios laborales van a llegar, es importante que tengas en cuenta la importancia del trabajo en equipo. Superarás situaciones adversas que vives en el ámbito familiar y amoroso. Encontrarás solución a los problemas que enfrentas en tu matrimonio; todo mejorará.

Sagitario: confía en que todo aquello por lo que has trabajado dará frutos. Deja de ser duro, practica y maneja la compasión, especialmente ante circunstancias familiares. La invitación es a que ahorres.

Capricornio: estás en un ciclo cargado de éxito, amor, buena energía; vivirás una etapa de prosperidad en el ámbito laboral y el económico.

Acuario: es importante que te cuides de las tentaciones o situaciones difíciles. Estás en un momento de la vida lleno de cambios, tanto a nivel laboral como emocional.

Piscis: mantén la calma; las cosas se están dando, las situaciones que tienen que ver con tu bienestar estarán a tu favor. Viene un tiempo de cambios y estabilidad amorosa.

Para esta semana, el número de cuatro cifras según las cartas del tarot y las predicciones de la experta en astrología en el programa Ponte al Día de Nuestra Tele Internacional, Jannín Farías, es el 6033.