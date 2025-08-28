NTN24
Jueves, 28 de agosto de 2025
Clara Chía

Gerard Piqué y Clara Chía, en medio de rumores de boda: un anillo encendió las especulaciones

agosto 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Clara Chía y Gerard Piqué - EFE
La pareja fue captada en Estados Unidos disfrutando juntos cuando se cumple un tercer aniversario de relación.

La pareja de novios Clara Chía y Gerard Piqué, vinculada con la supuesta infidelidad a la cantante colombiana Shakira, estuvo de vacaciones en Estados Unidos, según reportó Europa Press.

Coincidiendo con el tercer aniversario de relación, el exfutbolista y su nueva novia disfrutaron del país norteamericano, donde se saltaron su "norma no escrita" de mantener su historia de amor lejos de los reflectores.

Y es que, según Europa Press, el exjugador del Barcelona no dudó en compartir unas románticas imágenes besando a su novia durante su viaje por Arizona y camino a Los Ángeles, incrementando los rumores de un posible matrimonio.

o

De acuerdo con el medio antes mencionado, las especulaciones sobre la posible boda incrementaron luego de que la joven catalana fuese vista a la salida de un restaurante en Beverly Hills luciendo un lujoso anillo con un diamante en uno de sus dedos.

Aunque la noticia no ha sido confirmada ni desmentida por ninguno de los dos, la pareja ha sido captada disfrutando de su relación en diferentes escenarios y demostrando que viven un buen momento, como en el concierto de 'Figa Flawas' en el Festival Occident Summerfest en Puigcerdá tras haber puesto fin a sus vacaciones en EE. UU.

Según los informes de la prensa, Chía y Piqué asistieron al evento en compañía de unos amigos, donde fueron vistos derrochando miradas de complicidad y gestos de cariño. Algunas imágenes difundidas mostraron a la pareja dándose un apasionado beso sin soltar sus cervezas mientras disfrutaban de la música.

o

Gerard Piqué y su nueva novia no han parado de ser tema de conversación tras la mediática separación del futbolista en 2022 de su expareja, Shakira, quien habría descubierto una supuesta infidelidad con Clara Chía.

Pese a que ya han pasado varios años, cualquier tema nuevo que los involucre a los tres se vuelve tendencia en las plataformas digitales y medios de comunicación.

Actualmente, Gerard Piqué disfruta de su nueva relación y se dedica a sus negocios personales, mientras que Shakira y sus hijos, Sasha y Milan, viven una nueva vida en Estados Unidos. La cantante barranquillera ha dedicado su tiempo a su carrera musical.

