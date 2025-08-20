NTN24
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Shakira

Shakira y Piqué dieron el primer paso en la disolución patrimonial del emporio que ambos formaron

agosto 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Shakira y Piqué - EFE
Shakira y Piqué - EFE
La pareja vendió una de sus mansiones en España y tendrían planes para comercializar otros dos millonarios inmuebles.

La cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué parece que cada vez toman más distancia tras su mediática separación de 2022. Y es que lograron vender una de las tres mansiones que compartían en el municipio de Esplugues de Llobregat (Barcelona), según reveló el diario ABC.

La prensa española precisa que el complejo inmobiliario fue adquirido por la cantante y el exfutbolista cuando eran pareja con el fin de convertirlo en un conjunto familiar interconectado, pero la ruptura terminó por disolver dicho sueño hace tres años, dejando el proyecto inconcluso.

o

Ahora bien, trascendió que la tercera vivienda (que debía ser reformada para unirse al resto) fue vendida de manera independiente por algo más de 3 millones de euros hace unos meses.

La venta de la residencia marcaría un primer paso en la disolución patrimonial y reduce a dos mansiones el número de propiedades de la expareja en España, según ABC.

El medio de comunicación en mención indicó que las otras dos casas principales siguen en venta y conforman un lote conjunto valorado en 10,99 millones de euros.

Las dos viviendas cuentan con una superficie construida de 715 m² y habitable de 630 m², distribuidas entre seis dormitorios, cinco baños piscina interior y exterior, bodega, gimnasio, estudio de grabación, sala de juegos y múltiples terrazas.

o

Pero no solo eso, están equipadas con otros atractivos como sistemas de domótica, calefacción por gas, jardín con riego automático y acceso adaptado para silla de ruedas.

De acuerdo con ABC, la casa principal fue diseñada por la arquitecta Mireia Admetller y construida en 2012, la cual cuenta con una extensión de 3.800 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas exteriores y dos subterráneas, donde están la bodega y el garaje.

La vivienda fue pensada como un espacio de convivencia familiar en el que se destacan amplios lugares con mucha sofisticación, pero que a la fecha permanece deshabitado.

Las dos casas permanecen disponibles y no han logrado acaparar la atención de los compradores. Además, agencias inmobiliarias de la zona señalan que el precio es elevado para los estándares de la zona, incluso tratándose de ese tipo de vivienda, según reseña la prensa de España.

Temas relacionados:

Shakira

Gerard Piqué

Sasha y Milan

Venta

Casa

España

Separación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cambiará el rumbo de la investigación de la CPI sobre Venezuela?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estas son las características de los tres poderosos buques de guerra de Estados Unidos que se acercarán al límite del mar de Venezuela en las próximas horas

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Es factible una reunión trilateral entre Trump, Putin y Zelenski en las próximas semanas?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Se enviaron los destructores por si atacan un avión": veterano de la Marina de EE. UU. sobre despliegue militar estadounidense en el Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Jorge 'Tuto' Quiroga, candidato a la Presidencia de Bolivia (EFE)
Bolivia

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

ym
Gobierno de Estados Unidos

"Maduro no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo de un cártel": Gobierno de Estados Unidos a pregunta sobre si considera poner fuerzas en terreno en Venezuela

Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Estados Unidos y México

“El crimen organizado trasnacional es algo que se fortaleció en las administraciones mexicanas”: analista sobre acuerdo entre México y la DEA

Donald Trump y Nicolás Maduro - Foto AFP
Cartel de Los Soles

"Trump con el título 50 cuenta con cuatro categorías de acciones que puede llevar adelante para contrarrestar la amenaza del Cartel de los Soles": exoficial estadounidense sobre despliegue militar en el mar Caribe

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Cartel de Los Soles

"El régimen de Maduro está acorralado y en uno de sus peores momentos": expertos analizan el despliegue de buques de guerra de EE. UU. en el Caribe

Más de Entretenimiento

Ver más
Investigación - Canva
Muerte

Hermano de actriz que fue hallada sin vida y en alto estado de descomposición en su casa rompió el silencio y destapó verdad detrás de su familia

La cantante colombiana Karol G en Nueva York-Foto: EFE
Karol G

"Recordar de dónde vengo se siente cada vez más especial": Karol G publicó emotivo video cuando cantaba sin saber inglés y brindó un mensaje inspirador

Clara Chía y Gerard Piqué - Foto Instagram (@3gerardpique)
Gerard Piqué

"Al menos no los vieron en el concierto de Coldplay": Gerard Piqué y Clara Chía vuelven a ser tema de conversación tras inesperadas fotografías

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Crew Dragon Endurance de SpaceX durante su amerizaje - Foto EFE
SpaceX

Revelan el poderoso sistema con el que cápsula que estaba en el espacio redujo su velocidad de 28.100 a solo 26 kilómetros por hora antes de amerizar

Investigación - Canva
Muerte

Hermano de actriz que fue hallada sin vida y en alto estado de descomposición en su casa rompió el silencio y destapó verdad detrás de su familia

Caracas

Con botones de pánico e internet: Inauguran nuevo terminal de pasajeros en Caracas y estas son las rutas

Foto de referencia (EFE)
Miguel Uribe Turbay

¿Quién está detrás del magnicidio de Miguel Uribe y cuál es su impacto para la democracia?

Christopher Landau - Foto AFP/ Bandera de Colombia - Foto de referencia Canva
Diplomáticos

Subsecretario de los Estados Unidos destaca el paisaje de ciudad colombiana y revela historia sobre por qué "es un país muy especial" para él

La lluvia de meteoros Perseidas y la conjunción de Venus y Júpiter, entre los eventos astronómicos de agosto - Fotos Canva/Nasa
Astronomía

Invitan a ver en agosto la lluvia de meteoros más esperada del año y la conjunción de dos planetas que parecerán un solo cuerpo brillante en el cielo

Pasaporte venezolano
Pasaporte

Familiares podrán retirar en Caracas los pasaportes de venezolanos que viven en países sin consulado: estos son los requisitos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano