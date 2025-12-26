NTN24
Viernes, 26 de diciembre de 2025
Colombia

Influencer colombiano le cumple el sueño a más de 50 adultos mayores de conocer el mar; fue su regalo de Navidad

diciembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Julian Pinilla, creador de contenido colombiano, lleva a 50 adultos mayores a conocer el mar / FOTO: Prensa
El joven documentó como fue el viaje con los beneficiados, quienes manifestaron su felicidad por haber visto el mar por primera vez.

Julián Pinilla, creador de contenido boyacense conocido como “El Chico de la Ruana”, continúa conquistando el corazón de miles de colombianos no solo por su autenticidad, sino por su fuerte labor social y su constante compromiso en ayudar a quienes más lo necesitan.

En esta ocasión, Julián lideró una iniciativa social junto a varias marcas patrocinadoras que se unieron a la causa, logrando cumplir el sueño de más de 50 adultos mayores del municipio de Ráquira, Boyacá quienes viajaron hasta La Guajira para conocer el mar.

Durante la travesía, que tuvo una duración aproximada de 4 a 5 días, los abuelos disfrutaron de un completo itinerario (todo pago) que incluyó una fiesta en chiva, recorridos turísticos, un tour a Manaure y el acercamiento a la cultura Wayuu, entre otros.

Los viajeros fueron seleccionados al azar y hacen parte de grupos de artesanos, campesinos, de danza y de iniciativas lúdicas del municipio, espacios desde los cuales promueven la cultura, la integración y el bienestar comunitario.

El gesto del influencer conmovió a sus seguidores, quienes no dudaron en dejarle comentarios positivos por su buena labor: “estos jóvenes nos devuelven la esperanza en la humanidad”, “hicimos famoso al personaje correcto”, “Julián siempre me hace llorar con sus videos ayudando gente”, “Dios bendiga a este muchacho por sacar sonrisas”, entre otros.

Esta iniciativa se suma a las múltiples acciones sociales que ‘’El Chico de la Ruana’’ ha liderado a lo largo de su carrera, consolidándose como una figura influyente que utiliza sus redes sociales visibilizar la cultura Boyacense y la ejecución de las obras sociales que él mismo realiza, transformando vidas y cumpliendo sueños.

