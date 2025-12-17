J Balvin anunció que 'Ciudad Primavera' se convierte oficialmente en gira: estas son las nuevas fechas y ciudades anunciadas

Luego de las aclamadas presentaciones del 29 de noviembre en Medellín y del 13 de diciembre en Bogotá, Ciudad Primavera —el célebre show de J Balvin— trasciende para convertirse oficialmente en una gira nacional que visitará varias de las principales ciudades de Colombia entre marzo, abril y mayo de 2026.

La propuesta, cuya premisa central son las flores como símbolo de gratitud, evolución y renacimiento, de acuerdo con los organizadores, llegará en su formato original en 360 grados a 5 de las 6 ciudades nuevas anunciadas.

La esencia en la dinámica de los conciertos, de acuerdo con un comunicado en el que se revelaron las nuevas presentaciones, se mantendrá intacta desde la entrega de flores a los fanáticos que asisten, como una muestra del universo de Ciudad Primavera.

"Con ese espíritu, J Balvin construyó el universo de Ciudad Primavera, un mundo donde los sueños florecen y el agradecimiento es la fuerza que mueve cada elemento que lo compone", dice el comunicado.

J Balvin, a sus 40 años y nacido en Medellín, fue reconocido por Billboard como el artista colombiano más importante del siglo XXI.

El mismo artista paisa anunció también a Ciudad Primavera como gira nacional en sus redes sociales y acompañó la publicación de un video que reúne momentos destacados de los conciertos ya desarrollados.

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata que tiene lugar en Valledupar (Cesar), por su parte, anunciará el show que hará parte del prestigioso festival y que tendrá un escenario de la gira adaptado para cumplir con los estándares de dicha celebración.

La boletería estará disponible a través de Tuboleta, con preventa exclusiva para clientes Bancolombia que empieza el viernes 19 de diciembre a las 10:00 a.m. locales para todas las fechas, excepto Valledupar.

Estas son las nuevas fechas y ciudades anunciadas de Ciudad Primavera, el show de J Balvin:

21 de marzo — Cali, Estadio Olímpico Pascual Guerrero

11 de abril — Cúcuta, Estadio General Santander

18 de abril — Bucaramanga, Estadio Departamental Américo Montanini

1 de mayo — Barranquilla, Estadio Romelio Martínez

2 de mayo — Valledupar, Parque de la Leyenda Vallenata (Festival Vallenato)

9 de mayo — Cartagena, Estadio Olímpico Jaime Morón León