NTN24
Martes, 26 de agosto de 2025
Martes, 26 de agosto de 2025
JLO

Jennifer Lopez sorprende con publicación de inédito momento que vivió con su hija Emme hace "un par de años"

agosto 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Jennifer Lopez - EFE
Jennifer Lopez - EFE
La cantante estadounidense mostró su faceta más maternal y cariñosa al compartir un emotivo recuerdo junto a su hija.

La cantante estadounidense Jennifer Lopez es tendencia en redes sociales tras mostrar su faceta más maternal y cariñosa al compartir un emotivo recuerdo junto a su hija.

Lopez, de 55 años, compartió a través de sus redes sociales una fotografía en la que aparece su hija Emme, de 17 años, durmiendo sobre su pecho y acompañada de un tierno mensaje.

“Acabo de dejar este pequeño coquito en su primer día de Senior Year”, escribió, en referencia al último año de estudios de secundaria en Estados Unidos.

“Mirando esta foto de hace un par de años, me recuerda que siempre serás mi bella bebé”, añadió.

o

La Diva del Bronx suele llamar “coquitos” a sus mellizos, Emme Maribel y Maximilian David, fruto de su relación con el cantante Marc Anthony.

Tras cancelar su primer compromiso con Affleck a comienzos de los años 2000, se casó con el cantante Marc Anthony en 2004 y para el año 2014 se divorció de él luego de tener dos hijos: los gemelos Emme y Max.

Posteriormente, en 2021, la relación con Ben Affleck tuvo un nuevo capítulo y ambos retomaron su historia para casarse un año posterior. Sin embargo, la cantante solicitó el divorcio en agosto de 2024, tras dos años de matrimonio.

Tras casi un año de la separación, la famosa actriz decidió sentarse con sus dos hijos Emme y Max. “Les dije que todos pasan por momentos difíciles en su vida. Y es lo que haces en esos momentos lo que realmente te define”, expresó en medio de una entrevista.

“Estoy orgullosa de mí misma por eso y estoy orgullosa de haber podido guiar a mis hijos a través de tiempos difíciles, que son más fuertes y mejores gracias a eso”, dijo, explicando que estaba lista para volver de gira.

o

De acuerdo con la actriz, este ha sido un año de transformación y de mucho aprendizaje. "Pasó lo inesperado, así que leí muchos libros, hice mucha introspección, meditación, recé mucho. Quise mejorar mi relación con Dios. Quise de alguna forma solidificar mi unidad familiar, que son mis hijos y yo", explicó.

Según el medio TMZ, especializado en celebridades, expareja no tenía un acuerdo prenupcial cuando se casaron en 2022.

Durante unos 5 meses, ordenaron todos sus bienes en común y llegaron a un acuerdo sobre la casa de 60 millones de dólares en Beverly Hills que compraron juntos.

Temas relacionados:

JLO

Celebridades

Cantante

Hijos

Fotografía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es irónico, recibe un premio por defender derechos, pero sus derechos han sido violados al extremo": esposa del periodista Carlos Julio Rojas, detenido en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Jueza federal anunció que mantendrá en territorio estadounidense al salvadoreño Kilmar Ábrego García

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Tribunal en Bolivia ordena la liberación inmediata de la expresidente interina Jeanine Áñez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
USS Lake Erie - USS Newport News (AFP)
Cartel de Los Soles

Estas son las poderosas características del buque y el submarino que también enviará EE. UU. al sur del Caribe

Manifestantes venezolanos sobre el TPS - Foto EFE
Venezolanos en Estados Unidos

Juez federal pone en pausa decisión sobre el TPS que ampara a cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos

Jorge Martín Frías, eurodiputado del partido VOX - Foto: EFE
Cartel de Los Soles

"Por fin ha llegado el momento de plantar cara a esos carteles": eurodiputado de VOX tras propuesta de denominar como grupo terrorista al Cartel de los Soles en la UE

Carlos Gimenez - Gustavo Petro (AFP)
Carlos A. Giménez

"Usted ha dicho que el Cartel de los Soles no existe, me parece que está fumando demasiado": congresista republicano enciende 'rifirrafe' con Petro

Nicolás Maduro y James Story (EFE)
Régimen de Maduro

Exembajador de EEUU en Venezuela sugiere que Maduro tiene "miedo de las fuerzas internas" y que "hay personas dentro del régimen que no están satisfechas"

Más de Entretenimiento

Ver más
La decisión que tomaría Luisa Fernanda W ante un caso de infidelidad - Foto: AFP
Influencer

“Yo no me quedo ni por el carajo donde se pierda el respeto”: la decisión que tomaría Luisa Fernanda W ante un caso de infidelidad

Christian Nodal, músico y cantante mexicano - Foto: EFE
Christian Nodal

Christian Nodal desnuda su corazón con polémica confesión: "Yo nací con un problema más grave que ser mujeriego"

Historia del Museo del Tequila en Colombia - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Una parte de la cultura mexicana en Colombia: la historia del Museo del Tequila ubicado en Bogotá

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro/ Donald Trump - Fotos EFE
Gustavo Petro

"Es una muestra más de cómo el presidente Petro trata de manipular las relaciones con EE. UU.": experto luego de que el mandatario afirmara que pensó en impedir ingreso de delegación norteamericana

Fotografía de referencia de presunto pandillero salvadoreño capturado - AFP
Captura

Capturaron a presunto delincuente que hacía parte de la lista de los 100 pandilleros más buscados en El Salvador

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (EFE)
Álvaro Uribe

EN VIVO: El expresidente Álvaro Uribe Vélez sería condenado a 12 años de prisión domiciliaria inmediata

Aviso de alerta de tsunami en California - Foto de referencia: AFP
Tsunami

Países de Latinoamérica emiten alerta de tsunami tras terremoto de magnitud superior a 8 en costas de Rusia

Partido del Mundial de Clubes - Foto EFE
Fichaje

Este es el equipo español que tendría "todo acordado" para la llegada de un colombiano que se destacó en el Mundial de Clubes

Claudio Fabián Tapia y selección Colombia | Foto: EFE
Fútbol Sudamericano

Presidente de la AFA elogió a Colombia y aseguró que está al mismo nivel que Argentina: “se ha convertido en un líder fuerte”

Estatus de protección Temporal (TPS) - Foto de EFE
Donald Trump

Corte de Apelaciones permite a Trump finalizar protección temporal para 60.000 migrantes de tres países

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano