Jennifer Lopez sorprende con publicación de inédito momento que vivió con su hija Emme hace "un par de años"

La cantante estadounidense Jennifer Lopez es tendencia en redes sociales tras mostrar su faceta más maternal y cariñosa al compartir un emotivo recuerdo junto a su hija.

Lopez, de 55 años, compartió a través de sus redes sociales una fotografía en la que aparece su hija Emme, de 17 años, durmiendo sobre su pecho y acompañada de un tierno mensaje.

“Acabo de dejar este pequeño coquito en su primer día de Senior Year”, escribió, en referencia al último año de estudios de secundaria en Estados Unidos.

“Mirando esta foto de hace un par de años, me recuerda que siempre serás mi bella bebé”, añadió.

VEA TAMBIÉN “Tú tampoco eres JLo”: viralizaron un video de pesada broma que le hicieron a Karol G en Venezuela y su reacción o

La Diva del Bronx suele llamar “coquitos” a sus mellizos, Emme Maribel y Maximilian David, fruto de su relación con el cantante Marc Anthony.

Tras cancelar su primer compromiso con Affleck a comienzos de los años 2000, se casó con el cantante Marc Anthony en 2004 y para el año 2014 se divorció de él luego de tener dos hijos: los gemelos Emme y Max.

Posteriormente, en 2021, la relación con Ben Affleck tuvo un nuevo capítulo y ambos retomaron su historia para casarse un año posterior. Sin embargo, la cantante solicitó el divorcio en agosto de 2024, tras dos años de matrimonio.

Tras casi un año de la separación, la famosa actriz decidió sentarse con sus dos hijos Emme y Max. “Les dije que todos pasan por momentos difíciles en su vida. Y es lo que haces en esos momentos lo que realmente te define”, expresó en medio de una entrevista.

“Estoy orgullosa de mí misma por eso y estoy orgullosa de haber podido guiar a mis hijos a través de tiempos difíciles, que son más fuertes y mejores gracias a eso”, dijo, explicando que estaba lista para volver de gira.

VEA TAMBIÉN Así fue la reacción de Marc Anthony cuando le recordaron a su ex JLo en un concierto o

De acuerdo con la actriz, este ha sido un año de transformación y de mucho aprendizaje. "Pasó lo inesperado, así que leí muchos libros, hice mucha introspección, meditación, recé mucho. Quise mejorar mi relación con Dios. Quise de alguna forma solidificar mi unidad familiar, que son mis hijos y yo", explicó.

Según el medio TMZ, especializado en celebridades, expareja no tenía un acuerdo prenupcial cuando se casaron en 2022.

Durante unos 5 meses, ordenaron todos sus bienes en común y llegaron a un acuerdo sobre la casa de 60 millones de dólares en Beverly Hills que compraron juntos.