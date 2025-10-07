NTN24
Martes, 07 de octubre de 2025
Jennifer López

"JFlec no funcionó, pero aun así tienen una química increíble": captaron el reencuentro entre JLo y Ben Affleck en una alfombra roja tras un año de su separación

octubre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Jennifer Lopez y Ben Affleck - AFP
Jennifer Lopez y Ben Affleck - AFP
La expareja se dio cita en el estreno de su película El beso de la mujer araña (Kiss of the Spider Woman).

Tras un año de su separación, Jennifer Lopez y Ben Affleck protagonizaron un reencuentro en el estreno de su película El beso de la mujer araña (Kiss of the Spider Woman), en Nueva York, Estados Unidos.

Y es que Lopez es la protagonista del musical, mientras que Affleck es el productor a través de su compañía, Artists Equity. Ambos asistieron a la alfombra roja en la Gran Manzana y fueron captados compartiendo una charla íntima en la que intercambiaron gestos de cariño.

o

Las grabaciones difundidas en las redes sociales mostraron a la expareja mirándose fijamente a los ojos, con una química y complicidad como la que siempre existió entre ellos.

Durante el acto oficial, la actriz no dudó en dedicar unas palabras de agradecimiento a su exmarido y su papel en este nuevo filme. “Gracias, Ben. Esta película no se habría hecho sin él y sin Artist Equity”, comentó con una gran sonrisa mientras lo miraba.

En sus declaraciones, la también cantante mencionó el momento en que leyó el guión de dicha cinta: “Estaba en la cama y me quedé impresionada. Pensé: ¿esto está sucediendo ahora mismo? Puedo cantar, bailar y actuar. Puedo ser una estrella de cine de la vieja escuela de Hollywood”, añadió muy emocionada.

o

Durante una entrevista anterior, JLo había revelado que su exesposo era quien le había ayudado a conseguir el papel: “Le dije que este era el papel para el que había nacido y que quería hacerlo, y él dijo: ‘De acuerdo’. Y me ayudó a hacerlo realidad”, dijo.

Se trató de un encuentro posterior a su separación ocurrida en 2024 por aparentes “diferencias irreconciliables”.

La pareja de estrellas de Hollywood se casó en julio de 2022 en una ceremonia íntima en Las Vegas y, un mes después, celebró una segunda boda en Georgia, en compañía de familiares y amigos.

Tras conocerse las imágenes de su reencuentro, sus seguidores en las redes sociales manifestaron su aprecio por la pareja: “Ah, se nota que JFlec no funcionó, pero aun así tienen una química increíble”, comentó una persona en X.

