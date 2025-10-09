NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
Jueves, 09 de octubre de 2025
Drake

Jueza estadounidense emitió importante dictamen sobre demanda del rapero Drake por canción viral de Kendrick Lamar

octubre 9, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Drake y Kendrick Lamar - AFP
Drake y Kendrick Lamar - AFP
La magistrada Jeannette Vargas, de Nueva York, argumentó que las letras de Lamar sobre Drake equivalían a una "opinión no procesable".

Una jueza federal de Estados Unidos desestimó la demanda por difamación presentada por el rapero canadiense Drake contra su propio sello discográfico, Universal Music Group, por la canción viral de Kendrick Lamar.

Y es que para el 2024, ambos raperos intercambiaron una serie de canciones cada vez más mordaces, pero Lamar logró dar el golpe más importante con su éxito "Not Like Us".

o

Para enero de 2025, Drake presentó una demanda y acusó a Universal, que está detrás de ambos artistas, de traicionarlo a cambio de ganancias al promocionar la canción, que incluye frases que lo acusan de pedofilia.

En el recurso legal, el intérprete de "God's Plan" también alega la promoción de la canción como causante de una "amenaza física a la seguridad", así como un "bombardeo de acoso en línea".

Este jueves, la jueza Jeannette Vargas, de Nueva York, argumentó que las letras de Lamar sobre el artista canadiense de 38 años equivalían a una "opinión no procesable".

"La cuestión en este caso es si 'Not Like Us' puede razonablemente entenderse como una cuestión fáctica que Drake es un pedófilo o que ha tenido relaciones sexuales con menores", relató Vargas en su fallo.

Tras conocerse la determinación judicial, Universal Music Group calificó la demanda como "una afrenta a todos los artistas y su expresión creativa y nunca debería haber visto la luz del día".

o

"Estamos satisfechos con la desestimación del tribunal y esperamos continuar nuestro trabajo promocionando con éxito la música de Drake e invirtiendo en su carrera", añadió.

"Not Like Us" fue el tema principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en febrero cuando Lamar, de 38 años, participó del evento deportivo que fue visto en televisión en vivo por más de 130 millones de espectadores.

En su show, el artista cortó las blasfemias y el uso de la palabra "pedófilo", pero no se detuvo antes de llegar al punto clave, rapeando "tryna strike a chord and it's likely A-minoooooor".

Temas relacionados:

Drake

Artistas

Rapero

Demanda

Celebridades

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué implica la derrota de los demócratas en el Senado que dejó intacto el poder de Trump sobre los ataques militares en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El mejor amigo de los narcos en Colombia se llama Gustavo Petro": Francisco Santos, exvicepresidente colombiano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Lo más importante es que lleguen los rehenes, han sido torturados y malnutridos”: Embajador de Israel en Chile el acuerdo con Hamás

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Andrés Pastrana, expresidente de Colombia - Foto: EFE
Andrés Pastrana

"Petro propone la guerra y reclutar jóvenes; Trump propone un acuerdo de paz": Andrés Pastrana, expresidente de Colombia

Incertidumbre y esperanza entre familias en Tel Aviv por la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás - Foto EFE
Israel

"Después de dos años nuestro hijo saldrá de ahí con sus compañeros": familiares de rehenes israelíes hablaron con NTN24 sobre firma de acuerdo con Hamás

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Israel - Hamás

Trump dice que la liberación de rehenes será a inicios de la próxima semana y planea viajar a Egipto tras acuerdo entre Israel y Hamás

Foto de referencia (EFE)
Israel

Israel y Hamás firman oficialmente el principio del acuerdo de paz: esto es lo que pasará en las próximas horas

Escenario en Chorrillos, Lima, donde se presentó una balacera durante un concierto - Foto: EFE
Perú

Balacera en concierto de cumbia en Lima deja al menos a cinco personas heridas, entre ellos cuatro músicos

Más de Entretenimiento

Ver más
Servando y Florentino reconquistaron a sus fans enamoradas en polémico concierto virtual
Servando y Florentino

"Por fin llegó": Hermanos Servando y Florentino divulgarán este viernes su Free Cover

Cardi B, Camilla Cabello y Shakira en show de Fendi en 2023 - Foto AFP
Cardi B

Cardi B reveló que espera hijo de un reconocido futbolista tras su última ruptura amorosa en la que recibió el apoyo de Shakira

La Guru en On The Road
On the Road

La Guru y su mantra de éxito: cómo pasó de cantar en las calles a ser reconocida por Karol G

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Servando y Florentino reconquistaron a sus fans enamoradas en polémico concierto virtual
Servando y Florentino

"Por fin llegó": Hermanos Servando y Florentino divulgarán este viernes su Free Cover

José Morinho y Richard Ríos | Foto: EFE
José Mourinho

José Mourinho mostró su respaldo al Richard Ríos ante las duras críticas que recibe en Portugal por su rendimiento: “veo razones para protegerlo al máximo”

Gustavo Petro | Foto EFE
Colombia

Estados Unidos baja la calificación de Colombia en la lucha contra la trata de personas por primera vez en nueve años

Cardi B, Camilla Cabello y Shakira en show de Fendi en 2023 - Foto AFP
Cardi B

Cardi B reveló que espera hijo de un reconocido futbolista tras su última ruptura amorosa en la que recibió el apoyo de Shakira

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump lanza advertencia a terroristas de Hamás si intentan utilizar como escudos humanos a los rehenes israelíes

Nicolás Maduro y despliegue militar en el Caribe - Foto: EFE
Donald Trump

“El objetivo de la misión de EE. UU. es sacar del poder a Maduro sin usar fuerzas armadas terrestres”: experto en derecho internacional

Dembélé, jugador francés ganador del Balón de Oro - Foto: EFE
Balón de Oro

Así votó el representante de Colombia para elegir al ganador del Balón de Oro: su decisión generó polémica

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda