Jueza estadounidense emitió importante dictamen sobre demanda del rapero Drake por canción viral de Kendrick Lamar

Una jueza federal de Estados Unidos desestimó la demanda por difamación presentada por el rapero canadiense Drake contra su propio sello discográfico, Universal Music Group, por la canción viral de Kendrick Lamar.

Y es que para el 2024, ambos raperos intercambiaron una serie de canciones cada vez más mordaces, pero Lamar logró dar el golpe más importante con su éxito "Not Like Us".

Para enero de 2025, Drake presentó una demanda y acusó a Universal, que está detrás de ambos artistas, de traicionarlo a cambio de ganancias al promocionar la canción, que incluye frases que lo acusan de pedofilia.

En el recurso legal, el intérprete de "God's Plan" también alega la promoción de la canción como causante de una "amenaza física a la seguridad", así como un "bombardeo de acoso en línea".

Este jueves, la jueza Jeannette Vargas, de Nueva York, argumentó que las letras de Lamar sobre el artista canadiense de 38 años equivalían a una "opinión no procesable".

"La cuestión en este caso es si 'Not Like Us' puede razonablemente entenderse como una cuestión fáctica que Drake es un pedófilo o que ha tenido relaciones sexuales con menores", relató Vargas en su fallo.

Tras conocerse la determinación judicial, Universal Music Group calificó la demanda como "una afrenta a todos los artistas y su expresión creativa y nunca debería haber visto la luz del día".

"Estamos satisfechos con la desestimación del tribunal y esperamos continuar nuestro trabajo promocionando con éxito la música de Drake e invirtiendo en su carrera", añadió.

"Not Like Us" fue el tema principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en febrero cuando Lamar, de 38 años, participó del evento deportivo que fue visto en televisión en vivo por más de 130 millones de espectadores.

En su show, el artista cortó las blasfemias y el uso de la palabra "pedófilo", pero no se detuvo antes de llegar al punto clave, rapeando "tryna strike a chord and it's likely A-minoooooor".