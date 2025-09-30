NTN24
Martes, 30 de septiembre de 2025
Madonna

La cruda declaración de Madonna en la que reveló que la batalla por la custodia de su hijo Rocco la hizo contemplar el suicidio: “Pensaba que era el fin del mundo”

septiembre 30, 2025
Por: Diana Pérez
Madonna | Foto: EFE
La ‘reina del pop’ también reflexionó sobre otros temas como la traición, el abandono de uno mismo, el amor, el perdón, el arrepentimiento y la culpa.

La cantante estadounidense Madonna ha dado recientemente una dura y cruda revelación sobre uno de los momentos más difíciles de su vida personal.

Durante el podcast de On Purpose de Jay Shetty, la ‘reina del pop’ confesó que contempló el suicidio mientras estaba en la lucha por la custodia de su hijo Rocco.

La intérprete de ‘Like a Virgin’ explicó que durante la batalla por la custodia de su hijo Rocco, fruto de su relación con el cineasta Guy Ritchie, pensó en el suicidio.

Madonna afirmó: “hubo momentos en mi vida en los que quise cortarme los brazos. De hecho, contemplé el suicidio y eso probablemente suene muy raro viniendo de mi porque no soy emo”.

“Pero pensaba no puedo soportar este dolor más. Pero tan pronto entiendes que lo que te está sucediendo es un desafío que, según el karma, debes experimentar, aprender de él y evolucionar a un nivel superior de conciencia y entonces puedes ver esa experiencia como una lección y no como un castigo”, añadió.

Madonna fue cuestionada por Jay Shetty sobre en qué momento de su vida enfrentó esta situación, a lo que ella respondió que: “cuando pasé por una batalla por la custodia de mi hijo”.

o

“Y aunque mi matrimonio no funcionó que alguien intentará quitarme a mi hijo era como podría matarme. Eso era lo que pensaba. Y estaba de gira en ese momento”, puntualizó.

La diva del pop reveló que mientras estaba de gira, teniendo que enfrentar esa batalla legal: “sollozaba en el suelo de mi camerino. Pensaba que era el fin del mundo. No podía soportarlo, peor gracias a Dios no me siento de esa manera”.

La cantante comentó que se dio cuenta desde su espiritualidad que el enemigo "está dentro” y que al final el día necesitaba aprender muchas lecciones.

Además, que esa misma espiritualidad le ayudó a sanar la relación con su hijo Rocco, con quien es muy amiga hoy en día.

“Fui abandonada cuando era niña por mi propia madre entonces perder a mi hijo fue como repetirse, no podía aceptarlo. Y ahora estoy feliz de decir que soy muy buena amiga de mi hijo, pero no podía verlo entonces”, sentenció.

En la entrevista, la ‘reina del pop’ también reflexionó sobre otros temas como la traición, el abandono de uno mismo, el amor, el perdón, el arrepentimiento y la culpa.

