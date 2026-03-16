La peculiar y sencilla celebración de Michael B. Jordan tras recibir su primer premio Oscar por su papel en 'Sinners'

En la reciente edición de los Premios Oscar el actor Michael B. Jordan se consagró como el ganador de una de las categorías más importantes de la noche: 'Mejor Actor' por su papel en la cinta 'Sinners'.

Su doble papel como como dos mafiosos gemelos que se rebelan contra la segregación racial en Estados Unidos y las fuerzas sobrenaturales en la película le aseguró su primera estatuilla dorada.

Jordan venció a un favorito Timothée Chalamet por 'Marty Supreme', a Leonardo DiCaprio ('Una batalla tras otra'), Ethan Hawke ('Blue Moon') y el brasileño Wagner Moura ('Agente secreto').

Sin embargo, lo que le está dando la vuelta al mundo es su peculiar y sencilla manera de celebrar tan importante victoria: yendo a comer una hamburguesa en una reconocida cadena de comidas rápidas.

En redes se ha hecho viral varios videos de Michael, con el traje que usó en la gala de la edición número 98 de los Oscar y su estatuilla dorada, visitando la famosa cadena de comida rápida 'In-N-Out'.

Allí, el actor pidió una hamburguesa Double-Double ante la atenta mirada de los consumidores, quienes no desaprovecharon la oportunidad para tomarse fotos y pedirle autógrafos.

Este famoso restaurante ha acogido a otras grandes estrellas de cine como: Joaquin Phoenix, Olivia Wilde, Julia Roberts y Rita Wilson; siendo el destino predestinado de varios para celebrar sus triunfos tras el final de la gala más importante de Hollywood.

Tras recibir el premio, Jordan afirmó: "Estoy aquí gracias a la gente que vino antes de mí".

‘Sinners’, una historia sobrenatural sobre la segregación en la década de 1930 en Misisipi fue un éxito de taquilla en gran parte gracias a Jordan, quien dio vida a los hermanos Smoke y Stack, veteranos de la Primera Guerra Mundial, en su regreso a casa tras trabajar con el crimen organizado.