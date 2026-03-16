NTN24
Lunes, 16 de marzo de 2026
Lunes, 16 de marzo de 2026
Michael B. Jordan

La peculiar y sencilla celebración de Michael B. Jordan tras recibir su primer premio Oscar por su papel en 'Sinners'

marzo 16, 2026
Por: Diana Pérez
Michael B. Jordan | Foto: EFE
Michael B. Jordan | Foto: EFE
Jordan venció a un favorito Timothée Chalamet por 'Marty Supreme', a Leonardo DiCaprio ('Una batalla tras otra'), Ethan Hawke ('Blue Moon') y el brasileño Wagner Moura ('Agente secreto').

En la reciente edición de los Premios Oscar el actor Michael B. Jordan se consagró como el ganador de una de las categorías más importantes de la noche: 'Mejor Actor' por su papel en la cinta 'Sinners'.

Su doble papel como como dos mafiosos gemelos que se rebelan contra la segregación racial en Estados Unidos y las fuerzas sobrenaturales en la película le aseguró su primera estatuilla dorada.

Jordan venció a un favorito Timothée Chalamet por 'Marty Supreme', a Leonardo DiCaprio ('Una batalla tras otra'), Ethan Hawke ('Blue Moon') y el brasileño Wagner Moura ('Agente secreto').

Sin embargo, lo que le está dando la vuelta al mundo es su peculiar y sencilla manera de celebrar tan importante victoria: yendo a comer una hamburguesa en una reconocida cadena de comidas rápidas.

o

En redes se ha hecho viral varios videos de Michael, con el traje que usó en la gala de la edición número 98 de los Oscar y su estatuilla dorada, visitando la famosa cadena de comida rápida 'In-N-Out'.

Allí, el actor pidió una hamburguesa Double-Double ante la atenta mirada de los consumidores, quienes no desaprovecharon la oportunidad para tomarse fotos y pedirle autógrafos.

Este famoso restaurante ha acogido a otras grandes estrellas de cine como: Joaquin Phoenix, Olivia Wilde, Julia Roberts y Rita Wilson; siendo el destino predestinado de varios para celebrar sus triunfos tras el final de la gala más importante de Hollywood.

Tras recibir el premio, Jordan afirmó: "Estoy aquí gracias a la gente que vino antes de mí".

‘Sinners’, una historia sobrenatural sobre la segregación en la década de 1930 en Misisipi fue un éxito de taquilla en gran parte gracias a Jordan, quien dio vida a los hermanos Smoke y Stack, veteranos de la Primera Guerra Mundial, en su regreso a casa tras trabajar con el crimen organizado.

Temas relacionados:

Michael B. Jordan

Premios Óscar

Actor

Hollywood

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"En Cuba no hay una Delcy Rodríguez, en Cuba va a haber gran diferencia en cuanto a lo que suceda": analistas sobre las negociaciones entre el régimen de Díaz-Canel y EE.UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto analiza las razones por las que la estrategia de Trump en Venezuela no puede replicarse en Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Analista explica las implicaciones que tendrían los países de la OTAN al asumir defensa del Estrecho de Ormuz

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Ecuador inició un plan de ataque contra bandas de narcotráfico con apoyo de Estados Unidos: 75.000 militares y policías participan en las operaciones

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Como lo hizo con Maduro, EE. UU. anuncia millonarias recompensas por líderes del régimen de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué tan grande es el riesgo de que el conflicto en el medio oriente se extienda a otros países?

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - EFE
Ataque al régimen de Irán

Trump pidió apoyo internacional para reabrir el estrecho de Ormuz: "Estamos animando a las otras naciones que sus economías dependen de eso"

Negocio en Cuba | Foto: AFP
Cuba

Régimen cubano anunció que ciudadanos en el exterior podrán hacer inversiones en la isla

Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Regimen chavista

Fiscalía de Estados Unidos desmonta falso argumento de Nicolás Maduro con el que pide desestimar su caso

Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
estrecho de Ormuz

Analista explica las implicaciones que tendrían los países de la OTAN al asumir defensa del Estrecho de Ormuz

Ecuador | Foto AFP
Ecuador

Ecuador inició un plan de ataque contra bandas de narcotráfico con apoyo de Estados Unidos: 75.000 militares y policías participan en las operaciones

Más de Entretenimiento

Ver más
Morgan Freeman, actor de películas - Foto: EFE
Morgan Freeman

La curiosa razón por la que Morgan Freeman siempre tiene puestos sus aretes de oro

Miley Cyrus | Foto: EFE
Miley Cyrus

Como si no hubiera pasado el tiempo: así se ve Miley Cyrus en el primer adelanto del especial por el aniversario número 20 de la popular serie 'Hannah Montana'

Cantante puertorriqueño Ricky Martin / Comerciante en Miami, EE. UU. - Fotos: X
Ricky Martin

Ricky Martin sorprende a una comerciante que colgó en su local un cartel en el que se lee que solo le daría bebida gratis a él y otros cuatro artistas: "Oh My God"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Las frágiles columnas de la paz

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

De Carter a Trump, Estados Unidos ya no cree las mentiras del régimen cubano

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Estadio El Campín | Foto: EFE
Colombia

Alcalde de Bogotá anuncia que no habrá más conciertos en El Campín en lo que resta de febrero

La discusión del Plan Nacional de Desarrollo avanza en el Congreso - Foto Canva
Congreso de Colombia

Dos candidatos al Congreso de Colombia fueron reportados como desaparecidos, según informó el ministro de Defensa

Fanáticos del Galatasaray le hacen un homenaje a Victor Osimhen - Foto: EFE
Champions League

Hinchas de equipo turco hacen llorar en pleno himno de la Champions a una de sus máximas estrellas que perdió a su madre cuando tenía 6 años

Jugadoras de las selecciones de Venezuela y Colombia en el Sudamericano Sub-20 (F) - Fotos: EFE
Sudamericano Sub 20

Venezuela y Colombia se juegan sus últimas cartas para clasificarse a la próxima Copa del Mundo Femenina Sub-20 de Polonia

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. anunció que llevó a cabo "uno de los bombardeos más potentes de la historia de Oriente Medio" a una isla iraní considerada por Trump como la "joya de la corona"

Marco Rubio, Donald Trump, Pete Hegseth y Elon Musk – Fotos AFP
Elon Musk

El enigmático concurso secreto del Pentágono en el que estaría compitiendo la SpaceX de Elon Musk

Fotos captura video X: @Southcom
Operación Lanza del Sur

Comando Sur confirma con impactante video un nuevo ataque cinético letal contra embarcación que "transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre