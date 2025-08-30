Shakira estremeció al público e hizo llorar a más de uno con interpretación que hizo de ‘Sombras nada más’ para rendir homenaje a Javier Solís en México

La cantante colombiana Shakira rindió un homenaje a Javier Solís, uno de los artistas más importantes de la historia de México, con la interpretación del mundialmente reconocido tema titulado ‘Sombras nada más’ en su último concierto que tuvo lugar en el estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Shakira, con su voz, hizo palpitar los corazones de los espectadores, entre los que a más de uno se le aguó el ojo con los versos del clásico de la música mexicana.

La colombiana interpretó el tema ataviada con un vestido típico mexicano, similar al que usan los mariachis, y un sombrero de ala.

Varios músicos, en vivo, la apoyaron en el canto del famoso coro que tiene frases como: “Sombras nada más acariciando mis manos. Sombras nada más en el temblor de mi voz”.

La interpretación del éxito mexicano fue uno de los puntos más altos en el último concierto de Shakira en lo que es la segunda parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’ por países latinoamericanos.

Es de señalar que la colombiana se encuentra en un gran momento de su carrera con su gira con la que ha visitado varios países del mundo y ha llenado decenas de estadios.

Shakira, tras una primera seguidilla de presentaciones en ciudades latinoamericanas, inició su aventura, como parte de su gira, por Estados Unidos y Canadá, el pasado martes 13 de mayo en Charlotte. Esa presentación que tuvo como principal atractivo una interpretación que hizo de su éxito ‘La Tortura’ junto al español Alejandro Sanz.

Y también se presentó, entre otras ciudades, en East Rutherford, Montreal, Detroit y Toronto. Ahora está de retorno a tierras mexicanas antes de tener una segunda fase de conciertos por Sudamérica.

La colombiana, durante su gira que inició a mediados del pasado mes de febrero, cabe recordar, se ha presentado en gigantes urbes como Río de Janeiro, Sao Paulo, Lima, Barranquilla, Bogotá y Buenos Aires.

Luego del éxito de sus conciertos Sudamérica, Shakira anunció su regreso a algunas naciones de la región.

Estas son las nuevas fechas de Shakira en Sudamérica:

Colombia: 25 y 26 de octubre en Cali y 1 de noviembre en Bogotá

Ecuador: 8, 9 y 11 de noviembre, en Quito

Perú: 15, 16 y 18 de noviembre, en Lima

Chile: 22 noviembre, en Santiago

Paraguay: 28 de noviembre, Asunción

Uruguay: 3 y 4 de diciembre, Montevideo

Argentina: 8 y 9 de diciembre, Buenos Aires