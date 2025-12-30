La reacción de Millie Bobby Brown al ser cuestionada sobre el fin de su personaje en Stranger Things que preocupa a los fans

Stranger Things, una de las más populares y exitosas series de los últimos años está por llegar a su final.

Sin embargo, con el cierre de la serie las dudas entre los aficionados son muchas debido a algunos cambios y giros en la trama.

Las dudas que más tienen los aficionados de la exitosa serie de Netflix son qué va a pasar con la protagonista de la serie ‘Eleven’, quien ha sido desplazada un poco para dejar que otros personajes tengan más tiempo en pantalla.

Ante eso, Millie Bobby Brown, quien da vida a Eleven, fue cuestionada sobre el final de su personaje en la serie y su reacción ha preocupado a los fanáticos.

Durante una reciente entrevista, como parte de la promoción del último volumen de la serie, Brown fue cuestionada sobre si está contenta con el final de Eleven en la serie.

VEA TAMBIÉN Con conteo regresivo, Marvel revela el retorno de uno de sus más queridos personajes en un conmovedor avance de su próxima película de Avengers o

En el video que se ha hecho virar se ve que Millie no responde la pregunta, sino que directamente mira incomoda hacia la cámara, asiente, medio sonríe y vuele a asentir.

Su poco entusiasmo ante el posible final que podría tener su personaje causa preocupación entre los aficionados que dicen que el cierre de la serie va a ser mala.

“La cara de alguien a quien le redujeron el personaje, su interés amoroso, mejor amiga y poderes se los dieron a Will esta temporada”, afirmó una usuaria.

Mientras que otros internautas comparan su reacción a la que tuvo la actriz Emilia Clarke cuando le preguntaron sobre la última temporada de Game of Thrones, la cual fue insatisfactoria para los aficionados de la serie.

“Emilia Clarke vibes”, “La misma energía que Emilia Clarke cuando le preguntaron sobre la temporada 8 de Game of Thrones”, “La misma cara de Emilia Clarke cuando le cagaron su final en GOT”, “Está tan jodidamente acabado”, “Estamos muy jodidos”, son algunos de los comentarios.

Otro aficionado dijo: “Se debería estudiar la masacre de personajes femeninos en programas convencionales por parte de hombres que los convierten en versiones débiles o locas de sí mismos mientras borran su desarrollo y crecimiento”.

El capítulo final de la quinta temporada y última de Stranger Things se estrenará este miércoles 31 de diciembre.

Con esto la serie creada por los hermanos Duffer y protagonizada por Millie Bobby Brown, Fin Wolfhard, Noah Schnapp y Sadie Sink, que lleva nueve años en emisión, llegará a su fin.