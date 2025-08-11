La rutina nocturna con la que la actriz colombiana Sofía Vergara mantiene su piel hidratada

Sofía Vergara, nacida en Barranquilla, es una de las actrices colombianas con mayor reconocimiento a nivel internacional, quien desde muy joven saltó a la televisión internacional, en los Estados Unidos, un lugar en el que, con mucha disciplina y constancia, ha logrado consolidar su carrera actoral.

Su participación en la serie norteamericana “Modern Family” marcó un precedente en su carrera, pues le abrió las puertas en la TV estadounidense, la cual ha consolidado con el tiempo.

Sus interpretaciones, como su belleza, no pasan desapercibidas, y muchos se preguntan: ¿cuál ha sido su receta para mantener una apariencia jovial a sus 53 años? Ante esto, recientemente en entrevista con el presentador Jummy Kimmel habló sobre la rutina que aplica para tener una piel tersa y con pocas arrugas.

La intérprete de Griselda dio a conocer que recurre a ingredientes naturales para el cuidado de su piel; según la barranquillera, el “aceite de coco” no puede faltar dentro de su rutina, debido a los nutrientes que tiene este producto.

“El aceite de coco es como un hidratante natural, así que no tiene químicos y eso es buenísimo (…) Me aplico, luego, me enrollo en plástico y me voy a dormir, por la mañana me levanto supersuave”, expresó la empresaria a Jummy Kimmel.

VEA TAMBIÉN Camino al altar: Georgina Rodríguez mostró el anillo de 5 millones de euros que le dio Cristiano Ronaldo tras proponerle matrimonio o

Sofía Vergara destacó que, al ser un producto natural, trae bastantes beneficios, no solo para la piel, sino para otras partes del cuerpo, debido a que está libre de componentes químicos. “Te lo puedes poner en el pelo, en la cara, en las pestañas, entre los dedos de los pies, en todas partes”.

Asimismo, la actriz y empresaria es consciente de su edad y de que los años no llegan solos. Por tal motivo, complementa el cuidado de la piel con los de alimentación y actividad física. “Ahora que ya estoy más viejita, si me toca cuidarme más. Antes hacía gimnasia cuando podía y comía lo que quería, ya me toca concienciarme”.

Un tributo al talento de la “Toty” Vergara

La barranquillera, quien con sus actuaciones ha logrado conquistar Hollywood, fue además homenajeada recientemente en su tierra natal, lugar en el cual instalaron una escultura con su imagen.

El homenaje desató alegría en Sofía Vergara, quien agradeció con un emotivo mensaje. “Todo lo que he logrado se lo debo a la fuerza, la berraquera y la alegría que se respira en esta tierra”, manifestó por sus redes sociales.