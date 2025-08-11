NTN24
Lunes, 11 de agosto de 2025
La rutina con la que Sofía Vergara mantiene su piel hidratada - Foto: EFE
Sofía Vergara

La rutina nocturna con la que la actriz colombiana Sofía Vergara mantiene su piel hidratada

agosto 11, 2025
Por: Natalya Baquero González
La empresaria barranquillera dio a conocer el truco infaltable en su rutina para el cuidado de la piel y cómo este le ha ayudado.

Sofía Vergara, nacida en Barranquilla, es una de las actrices colombianas con mayor reconocimiento a nivel internacional, quien desde muy joven saltó a la televisión internacional, en los Estados Unidos, un lugar en el que, con mucha disciplina y constancia, ha logrado consolidar su carrera actoral.

Su participación en la serie norteamericana “Modern Family” marcó un precedente en su carrera, pues le abrió las puertas en la TV estadounidense, la cual ha consolidado con el tiempo.

Sus interpretaciones, como su belleza, no pasan desapercibidas, y muchos se preguntan: ¿cuál ha sido su receta para mantener una apariencia jovial a sus 53 años? Ante esto, recientemente en entrevista con el presentador Jummy Kimmel habló sobre la rutina que aplica para tener una piel tersa y con pocas arrugas.

La intérprete de Griselda dio a conocer que recurre a ingredientes naturales para el cuidado de su piel; según la barranquillera, el “aceite de coco” no puede faltar dentro de su rutina, debido a los nutrientes que tiene este producto.

“El aceite de coco es como un hidratante natural, así que no tiene químicos y eso es buenísimo (…) Me aplico, luego, me enrollo en plástico y me voy a dormir, por la mañana me levanto supersuave”, expresó la empresaria a Jummy Kimmel.

o

Sofía Vergara destacó que, al ser un producto natural, trae bastantes beneficios, no solo para la piel, sino para otras partes del cuerpo, debido a que está libre de componentes químicos. “Te lo puedes poner en el pelo, en la cara, en las pestañas, entre los dedos de los pies, en todas partes”.

Asimismo, la actriz y empresaria es consciente de su edad y de que los años no llegan solos. Por tal motivo, complementa el cuidado de la piel con los de alimentación y actividad física. “Ahora que ya estoy más viejita, si me toca cuidarme más. Antes hacía gimnasia cuando podía y comía lo que quería, ya me toca concienciarme”.

Un tributo al talento de la “Toty” Vergara

La barranquillera, quien con sus actuaciones ha logrado conquistar Hollywood, fue además homenajeada recientemente en su tierra natal, lugar en el cual instalaron una escultura con su imagen.

o

El homenaje desató alegría en Sofía Vergara, quien agradeció con un emotivo mensaje. “Todo lo que he logrado se lo debo a la fuerza, la berraquera y la alegría que se respira en esta tierra”, manifestó por sus redes sociales.

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Gustavo Petro y Miguel Uribe | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

“No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos”: Petro se pronunció sobre la muerte Miguel Uribe

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano (EFE)
Miguel Uribe Turbay

Murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras dos meses luchando por su vida

