Lluvia de críticas a Katy Perry por arrojar su pastel de cumpleaños al suelo: sus bailarines tuvieron que comer del piso

La cantante Katy Perry está dando de qué hablar en redes sociales por su celebración de cumpleaños. La estrella del pop celebraba con su staff su cumpleaños número 41 con una gran torta que terminó arrojando al suelo.

El video que se filtró en redes muestra como Katy Perry está cantando con sus bailarines el cumpleaños y después, por querer hacerle una broma a uno de ellos, le lanzó la torta, este la esquivó y terminó estrellándose contra el piso.

Lo que generó indignación fue ver a algunos de sus bailarines ter que comer desde el piso, ya que no se repartió nada del pastel. El acto ha generado opiniones divididas pues si bien unos lo vieron con humor otros lo vieron como un gesto como una muestra de desperdicio y falta de empatía.

Una de las personas a las que no les gustó este gesto fue a Katherine Jayne, una internauta en X que aseguró ser la hija de la señora que hizo este gran pastel para Katy Perry que terminó en el piso.

“Mi mamá fue quien horneó este pastel. Estaba tan emocionada por la oportunidad de hacerle un pastel a Katy Perry y le dedicó tanto tiempo. De verdad estoy confundida y molesta porque no entiendo por qué lo hizo”, escribió la mujer recibiendo una gran recepción de comentarios.