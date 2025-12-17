Los Premios Oscar tomaron importante decisión que entrará en vigencia a partir de 2029

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), organización global detrás de los Premios Oscar, anunció una importante decisión respecto a la transmisión de los prestigiosos galardones del séptimo arte.

Según informó la entidad, a partir de 2029 la ceremonia sólo podrá verse exclusivamente por streaming vía Youtube, lo que da por terminada la relación de hace décadas con la emisora ​​estadounidense ABC.

VEA TAMBIÉN Hijo de Rob Reiner fue imputado por el asesinato del famoso cineasta y su esposa Michele Singer: podría enfrentar la pena de muerte de ser hallado culpable o

"Estamos encantados de firmar una asociación global multifacética con YouTube para que sea el futuro hogar de los Oscar y de nuestra programación de la Academia durante todo el año", dijeron el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor, en un comunicado.

La gala de los premios, en la que se destacan los principales logros cinematográficos del año y donde se reúnen las estrellas más emblemáticas del cine, es seguida por alrededor de 20 millones de estadounidenses y otros millones más a nivel mundial.

El último contrato de ABC con la Academia para transmitir por televisión la gala acaba en 2028, año en el que se celebra la 100.ª edición de los galardones. Es decir, que la compañía, propiedad de Disney, seguirá transmitiendo los Óscar hasta entonces.

Cabe mencionar que el nuevo acuerdo plurianual entre la Academia y YouTube, propiedad de Google, representa un giro radical para el programa y para un industria que se ha mostrado cautelosa con los servicios de streaming en el cine.

VEA TAMBIÉN Tras más de 100 funciones y 8 días de cine se conocen a los ganadores del Festival de Cortos más importante de Latinoamérica o

Sin embargo, se puede decir que el cambio podría estar motivado por las cifras de los últimos premios Oscar que fueron vistos por 19,69 millones de personas, una cifra impulsada por el hecho de que la ceremonia se transmitió en vivo simultáneamente en el transmisor de Disney, Hulu, junto con ABC por primera vez.

De acuerdo con Disney, la transmisión fue la de los Oscar más vista en cinco años, aunque la emisión por Hulu presentó algunas fallas técnicas.

La pandemia de Covid-19 generó cambios en los índices de audiencia de los Oscar debido a que cayeron hasta 10,4 millones.

Los datos indican que, hace apenas un década, la transmisión superó regularmente los 40 millones de espectadores.