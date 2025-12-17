NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Premios Óscar

Los Premios Oscar tomaron importante decisión que entrará en vigencia a partir de 2029

diciembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Premios Oscar (AFP)
Premios Oscar (AFP)
A partir de 2029, la ceremonia sólo podrá verse exclusivamente por streaming.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), organización global detrás de los Premios Oscar, anunció una importante decisión respecto a la transmisión de los prestigiosos galardones del séptimo arte.

Según informó la entidad, a partir de 2029 la ceremonia sólo podrá verse exclusivamente por streaming vía Youtube, lo que da por terminada la relación de hace décadas con la emisora ​​estadounidense ABC.

o

"Estamos encantados de firmar una asociación global multifacética con YouTube para que sea el futuro hogar de los Oscar y de nuestra programación de la Academia durante todo el año", dijeron el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor, en un comunicado.

La gala de los premios, en la que se destacan los principales logros cinematográficos del año y donde se reúnen las estrellas más emblemáticas del cine, es seguida por alrededor de 20 millones de estadounidenses y otros millones más a nivel mundial.

El último contrato de ABC con la Academia para transmitir por televisión la gala acaba en 2028, año en el que se celebra la 100.ª edición de los galardones. Es decir, que la compañía, propiedad de Disney, seguirá transmitiendo los Óscar hasta entonces.

Cabe mencionar que el nuevo acuerdo plurianual entre la Academia y YouTube, propiedad de Google, representa un giro radical para el programa y para un industria que se ha mostrado cautelosa con los servicios de streaming en el cine.

o

Sin embargo, se puede decir que el cambio podría estar motivado por las cifras de los últimos premios Oscar que fueron vistos por 19,69 millones de personas, una cifra impulsada por el hecho de que la ceremonia se transmitió en vivo simultáneamente en el transmisor de Disney, Hulu, junto con ABC por primera vez.

De acuerdo con Disney, la transmisión fue la de los Oscar más vista en cinco años, aunque la emisión por Hulu presentó algunas fallas técnicas.

La pandemia de Covid-19 generó cambios en los índices de audiencia de los Oscar debido a que cayeron hasta 10,4 millones.

Los datos indican que, hace apenas un década, la transmisión superó regularmente los 40 millones de espectadores.

Temas relacionados:

Premios Óscar

Transmisión

Streaming

YouTube

Televisión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Fentanilo, ¿arma de destrucción masiva?: el análisis de experto tras la postura de Trump y Sheinbaum

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de las explicaciones ante el Congreso de Marco Rubio y Pete Hegseth sobre despliegue cerca de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Entretenimiento

Ver más
Shakira - AFP
México

Shakira anuncia el país latinoamericano en el que ofrecerá los primeros conciertos de su gira en 2026

Brian May, guitarrista de Queen, fue nombrado caballero por el rey Carlos III
Queen

Brian May, guitarrista de Queen, confesó que su derrame cerebral fue “un llamado de atención”

Violeta Bergonzi - ganadora de MasterChef Celebrity 2025 - Foto RCN
MasterChef Celebrity

Los premios que Violeta Bergonzi recibió tras ganar MasterChef Celebrity 2025

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
La exjefa de gabinete del Perú, Betsy Chávez - AFP
Perú

Ordenan la captura internacional de la ex primera ministra de Perú Betssy Chávez

Piloto de McLaren, Lando Norris de Britai, en el Gran Premio de F1 – Foto EFE
Fórmula 1

Responsables de la Fórmula 1 visitaron ciudad caribeña sudamericana con miras a crear un Gran Premio

Marcha por la liberación de presos detenidos arbitrariamente por el régimen venezolano - Foto: EFE
Régimen de Maduro

“Ha sido un calvario”: pareja de gendarme argentino detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

Ejercicos militares en Trinidad y Tobago | Foto: Embajada de Estados Unidos en Puerto España
Trinidad y Tobago

Estados Unidos difundió las primeras imágenes de sus ejercicios militares en Trinidad y Tobago, a solo 11 kilómetros de Venezuela

Portaviones Gerald Ford
Portaviones

Comando Sur publica foto del portaviones Gerald Ford en una isla del Caribe

Afectaciones por lluvias en Bogotá (Redes sociales)
Lluvias

Captan imágenes de momentos en los que se mete el agua al Aeropuerto El Dorado y de granizada en el norte de Bogotá debido a fuertes lluvias

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre