NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Asesinato

Hijo de Rob Reiner fue imputado por el asesinato del famoso cineasta y su esposa Michele Singer: podría enfrentar la pena de muerte de ser hallado culpable

diciembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
El cineasta Rob Reiner junto a su esposa Michele y su hijo Nick | Foto: AFP
El cineasta Rob Reiner junto a su esposa Michele y su hijo Nick | Foto: AFP
Se desconoce el motivo por el que el martes el hijo del famoso cineasta fue declarado incapaz de comparar.

Nick Reiner, hijo del reconocido cineasta Rob Reiner, fue imputado en las últimas horas por el asesinato de sus padres.

El fiscal de Los Ángeles, Nathan Hochman, informó que el hijo del director de cine fue imputado por dos cargos de homicidio en primer grado por la muerte de Rob Reiner y su esposa, Michele Singer.

Nick Reiner, de 32 años y quien tiene antecedentes de adicciones desde su adolescencia, fue detenido la noche del domingo horas después del hallazgo sin vida de Rob y Michele en su residencia en Los Ángeles.

El hijo menor del famoso matrimonio de Hollywood podría enfrentar la pena de muerte de ser hallado culpable, aseguró Hochman, quien en un comunicado precisó que había procedido a la imputación el martes.

o

El hecho de que se trate de un asesinato "múltiple" se considera una circunstancia agravante, según el fiscal.

"También se le acusa específicamente de haber utilizado personalmente un arma peligrosa y mortal, concretamente un cuchillo. Estos cargos pueden acarrear una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte", demostró.

Nick Reiner, quien está detenido sin derecho a fianza, guarda la autorización médica para su primera presentación ante la corte, informó más temprano su abogado, Alan Jackson.

Se desconoce el motivo por el que el martes el hijo del famoso cineasta fue declarado incapaz de comparar.

Medios de comunicación estadounidenses revelaron que Romy Reiner, segunda hija de la pareja, encontró muertos a sus padres la tarde del domingo y llamó a la policía.

Algunos informes sostienen que los Reiner habrían sido acuchillados, mientras que el portal TMZ afirmó que habrían sido degollados.

El medio agregó además que la pareja fue junto a su hijo Nick a una fiesta de Navidad del comediante Conan O'Brien, en la cual algunos presentes vieron a padre e hijo discutir de forma acalorada.

o

TMZ afirma que el sospechoso se registró la madrugada del domingo en un hotel de Santa Mónica, en donde el personal de limpieza habría encontrado sangre en el baño y en la cama.

El abogado Alan Jackson se negó a informar quién lo contrató.

Nick Reiner, que vivía de forma intermitente con sus padres, hablaba abiertamente de su experiencia con el tratamiento de la adicción a las drogas, que había adquirido a los 15 años.

En un podcast, afirmó haber seguido 18 tratamientos de desintoxicación durante su adolescencia.

Inspirándose en su propia experiencia, coescribió una película dirigida por su padre, "Being Charlie" (2015), que narra la difícil recuperación de un hijo de famosos devastado por las drogas.

Temas relacionados:

Asesinato

Cine

Hollywood

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Fentanilo, ¿arma de destrucción masiva?: el análisis de experto tras la postura de Trump y Sheinbaum

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos anunció que “el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Tiroteo en Sídney: ¿Cómo se llega a este punto en un país muy riguroso con el porte de armas?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de las explicaciones ante el Congreso de Marco Rubio y Pete Hegseth sobre despliegue cerca de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Albert Ramdin/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Secretario general de la OEA defiende acciones contra el régimen de Maduro: "se debe hacer algo. Está claro quién ganó las elecciones"

José Antonio Kast | Foto AFP
José Antonio Kast

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Le da a entender “al régimen de Maduro que prácticamente están tocando territorio venezolano”: especialista en contrainteligencia sobre decisión de Trinidad y Tobago

La senadora Paloma Valencia. (EFE)
Elecciones en Colombia

Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia

Más de Judicial

Ver más
Alias Calarcá - AFP
Colombia

Suspenden en Colombia a general y jefe de inteligencia en medio de investigaciones sobre presuntos nexos con disidencias de las Farc

Cárceles de El Salvador - AFP
El Salvador

Pandilleros de El Salvador fueron condenados a penas de hasta 397 años de cárcel

Pedro Sánchez, presidente de Gobierno de España (AFP)
España

A juicio por corrupción exministro cercano al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Supercomputadora - Foto de referencia Canva
Latinoamérica

País latino anuncia creación de la supercomputadora más potente de Latinoamérica capaz de predecir el clima y ayudar con proyectos de agua

Diosdado Cabello (AFP)
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello tilda a Marco Rubio de "imbécil" y acusa al Gobierno de EE.UU. de tener vínculos con el narcotráfico

Alias Calarcá - AFP
Colombia

Suspenden en Colombia a general y jefe de inteligencia en medio de investigaciones sobre presuntos nexos con disidencias de las Farc

Lionel Messi se proclamó con el Inter Miami de la MLS 2025 - Foto: EFE
Lionel Messi

Filtran imágenes de imponente estatua de 21 metros de Messi que el propio jugador argentino inaugurará este sábado

Cárceles de El Salvador - AFP
El Salvador

Pandilleros de El Salvador fueron condenados a penas de hasta 397 años de cárcel

Pdvsa / AVN
PDVSA

Pdvsa denuncia supuesto ciberataque de EE.UU. para paralizar su operatividad

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Deportaciones

Gobierno Trump lanza convocatoria con cuantiosos salarios para "jueces de deportación" en más de 70 ciudades de EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre