Hijo de Rob Reiner fue imputado por el asesinato del famoso cineasta y su esposa Michele Singer: podría enfrentar la pena de muerte de ser hallado culpable

Nick Reiner, hijo del reconocido cineasta Rob Reiner, fue imputado en las últimas horas por el asesinato de sus padres.

El fiscal de Los Ángeles, Nathan Hochman, informó que el hijo del director de cine fue imputado por dos cargos de homicidio en primer grado por la muerte de Rob Reiner y su esposa, Michele Singer.

Nick Reiner, de 32 años y quien tiene antecedentes de adicciones desde su adolescencia, fue detenido la noche del domingo horas después del hallazgo sin vida de Rob y Michele en su residencia en Los Ángeles.

El hijo menor del famoso matrimonio de Hollywood podría enfrentar la pena de muerte de ser hallado culpable, aseguró Hochman, quien en un comunicado precisó que había procedido a la imputación el martes.

VEA TAMBIÉN Sospechoso del tiroteo en una popular playa en Australia fue imputado por “terrorismo” o

El hecho de que se trate de un asesinato "múltiple" se considera una circunstancia agravante, según el fiscal.

"También se le acusa específicamente de haber utilizado personalmente un arma peligrosa y mortal, concretamente un cuchillo. Estos cargos pueden acarrear una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte", demostró.

Nick Reiner, quien está detenido sin derecho a fianza, guarda la autorización médica para su primera presentación ante la corte, informó más temprano su abogado, Alan Jackson.

Se desconoce el motivo por el que el martes el hijo del famoso cineasta fue declarado incapaz de comparar.

Medios de comunicación estadounidenses revelaron que Romy Reiner, segunda hija de la pareja, encontró muertos a sus padres la tarde del domingo y llamó a la policía.

Algunos informes sostienen que los Reiner habrían sido acuchillados, mientras que el portal TMZ afirmó que habrían sido degollados.

El medio agregó además que la pareja fue junto a su hijo Nick a una fiesta de Navidad del comediante Conan O'Brien, en la cual algunos presentes vieron a padre e hijo discutir de forma acalorada.

VEA TAMBIÉN Politólogo venezolano Nicmer Evans logró informar a su familia que está en El Helicoide o

TMZ afirma que el sospechoso se registró la madrugada del domingo en un hotel de Santa Mónica, en donde el personal de limpieza habría encontrado sangre en el baño y en la cama.

El abogado Alan Jackson se negó a informar quién lo contrató.

Nick Reiner, que vivía de forma intermitente con sus padres, hablaba abiertamente de su experiencia con el tratamiento de la adicción a las drogas, que había adquirido a los 15 años.

En un podcast, afirmó haber seguido 18 tratamientos de desintoxicación durante su adolescencia.

Inspirándose en su propia experiencia, coescribió una película dirigida por su padre, "Being Charlie" (2015), que narra la difícil recuperación de un hijo de famosos devastado por las drogas.