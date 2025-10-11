Muere a los 79 años la actriz Diane Keaton, ganadora del Oscar y célebre por sus papeles en El Padrino y Annie Hall
Este sábado se conoció que una célebre actriz estadounidense, que se consagró como una de las mejores de su época con actuaciones memorables en películas icónicas, falleció a los 79 años.
Se trata de la actriz nacida en Los Ángeles, California, Diane Keaton, ganadora del Óscar en 1978 por su papel en "Annie Hall".
Según se conoció por la información divulgada por un portavoz de la familia a la revista People, Keaton falleció en California a los 79 años.
La revista explicó que no se revelaron de inmediato más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.
La reconocida actriz tuvo una destacada carrera en varias de las películas más importantes del mundo.
Uno de los papeles que marcó su carrera fue sin duda cuando interpretó a Kay Adams en la película El padrino.
Keaton se consolidó por trabajar en varias de las películas del famoso director Woody Allen. Precisamente, trabajó con él en Annie Hall (1977), actuación que le valió ganar el premio Oscar a Mejor Actriz.