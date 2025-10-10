NTN24
Viernes, 10 de octubre de 2025
Muerte

Asesinaron al actor y cantante argentino Fede Dorcaz en Ciudad de México antes de su debut en un reality show

octubre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Flash Fashion
La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigan el caso.

El mundo del entretenimiento latinoamericano lamenta la muerte del actor y cantante argentino Fede Dorcaz, quien fue asesinado en la Ciudad de México tras ser blanco de lo que la Policía describe como un aparente "ataque directo" en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con los informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el artista de 29 años recibió varios impactos de bala cuando circulaba sobre el Anillo Periférico, una avenida que rodea a la capital de México.

o

La entidad indicó que las autoridades competentes se encuentran revisando las cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables del crimen que al parecer se movilizaban en dos motocicletas.

Por otro lado, subrayó que los hechos fueron informados a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para realizar indagaciones en conjunto.

Tras confirmarse su muerte, se conoció que Fede Dorcaz iba a participar en el reality show Las Estrellas Bailan en Hoy. Dicha información fue confirmada por el programa en un mensaje en la red social X en donde lamentó su fallecimiento.

o

"La familia de HOY lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila", escribió.

Agregó que el artista y su novia eran una de las parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy.

"Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz", concluyó.

Durante una entrevista en NTN24, realizada antes de su muerte, el artista compartió su entusiasmo por su primera visita a Colombia y sus planes de explorar la gastronomía local.

Además, destacó la importancia de crear música con la que la gente pudiera identificarse. "Todas mis canciones y letras suelen ser para eso y para el público, para que disfruten y para que se sientan identificados con mis letras y con las historias que vivo, que al final las vive la gente cotidianamente", expresó.

