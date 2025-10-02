Nicky Jam fue reconocido con doctorado Honoris Causa en Barranquilla por su aporte y liderazgo en la industria musical

El cantante puertorriqueño Nicky Jam es considerado como uno de los artistas más grandes dentro del género urbano por su impactante carrera.

Dentro de su inmensa lista de logros, el intérprete de ‘El Amante’ acaba de conseguir uno que reconoce y reafirma su impacto dentro de la industria musical.

Nicky acaba de ser honrado con un doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural por la Universidad de la Costa (CUC).

Este doctorado se encarga de reconocer el liderazgo que ha tenido Nicky en la música, así como también por su resiliencia como persona y la contribución que ha hecho en la identidad de la cultura latina.

Durante la ceremonia, que se celebró en Barranquilla, en la que se le dio el doctorado, Mario Maury Ardila, presidente del Consejo Directivo de la CUC, afirmó que el artista también es un ejemplo de transformación y disciplina.

Desde sus redes sociales, la universidad aseguró: “¡Bienvenido a la familia de la Universidad de la Costa, Nicky Jam! Con orgullo otorgamos el Doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural a Nicky Jam, cantante y compositor que ha dejado huella en la música a nivel mundial”.

Tras recibir el reconocimiento, el reguetonero dio un emotivo discurso en el que recordó sus inicios al afirmar que viene de un barrio en el que muchos “no terminan las escuelas, donde muchos no están conmigo hoy en día, no están vivos, un barrio muy difícil de criarse”.

Por lo que estar ahí recibiendo ese doctorado es un honor para él porque “nada es tan gratificante como este reconocimiento que se me está dando aquí”.

“Entonces yo vivo cien por ciento orgulloso de este reconocimiento porque yo siempre he tenido en mente que la educación es todo”, añadió.

El intérprete de ‘Hasta el amanecer’ explicó que ha ganado muchos premios, pero que sabe que uno de los premios que sabe que su papá quería que tuviera en su vida era “este que tengo aquí en las manos”.

Desde su cuenta de Instagram publicó algunas fotos posando junto a su diploma y con una descripción llena de gratitud.

“Gracias de corazón a la Universidad de la Costa por concederme el Doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural. Un honor que recibo con humildad y compromiso. Lo recibo con mucha gratitud y con más ganas que nunca de seguir creando y compartiendo”, escribió.