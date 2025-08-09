NTN24
Sábado, 09 de agosto de 2025
Actriz

Paola Rey, ganadora de Masterchef Celebrity 2024, confirma el fin de su relación con Juan Carlos Vargas: "Fue de mutuo acuerdo"

agosto 9, 2025
Por: Redacción NTN24
La actriz Paola Rey - Canal RCN
A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la actriz dejó claro que, pese a su separación se dio hace más de dos años, el cariño y la unión familiar seguirán presentes.

La actriz colombiana Paola Andrea Rey, reconocida por su participación en exitosas telenovelas y por convertirse en la ganadora de reality MasterChef Celebrity del canal RCN, confirmó el fin de su relación con Juan Carlos Varga tras 18 años de juntos.

“Hace dos años y medio, tomamos de mutuo acuerdo la decisión de separarnos como pareja. Desde entonces hemos atravesado un proceso de transformación, guiado por el respeto, el cariño y nuestro compromiso incondicional con nuestros hijos”, expresó Rey en su cuenta de Instagram.

Pese a la separación, ambos destacaron que el tiempo juntos les permitió crecer y priorizar el bienestar de sus hijos, manteniendo una relación familiar sólida y unida.

o

“Hoy sentimos que es el momento adecuado para compartir esta decisión públicamente. Nos han visto y nos seguirán viendo juntos. Acompañando a nuestros hijos con amor en cada etapa importante de sus vidas. Nuestra amistad se ha fortalecido, y el vínculo que nos une como padres permanece intacto. Seguimos comprometidos en lo más valioso que compartimos: ser padres presentes, responsables y amorosos”, agregó.

La actriz y modelo colombiana fue la ganadora de la edición 2024 del concurso gastronómico MasterChef Celebrity Colombia transmitido por el Canal RCN.

Destacando como la favorita del público a lo largo de la producción, Paola logró superar cada uno de los retos y adversidades que se le presentaron y que le permitieron conseguir la tan anhelada victoria.

Varios de esos desafíos y aprendizajes la motivaron a lanzar su nuevo libro “Cocina con Paola”, que incluye cuarenta recetas ‘fáciles y deliciosas’ explicadas de manera muy sencilla y práctica, en palabras de la celebridad.

La ganadora del reality se enfrentó en el último reto de la competencia a las participantes Carolina Cuervo, Martina ‘La Peligrosa’ y Vicky Berrío, quienes lograron llegar hasta la final tras comenzar en un grupo de 22 famosos.

o

Los premios que ganó Paola Rey tras conquistar MasterChef Celebrity

Como ganadora de MasterChef Celebrity, Paola Rey se llevó el prestigioso título y 200 millones de pesos como premio mayor, así como otros reconocimientos que fueron anunciados durante la emisión del último capítulo.

Según informes, por haber llegado hasta la final, la ganadora y las demás finalistas se llevaron un set de cuchillos de la marca Royal Prestige que patrocinó el reality.

Asimismo, también se llevó un set de ollas profesionales de la misma marca que superaría los 40 millones de pesos si se tiene en cuenta los precios de los productos en el mercado.

