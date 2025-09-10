Rica y dulce receta: paso a paso para preparar una torta helada, perfecta para deleitar tu paladar

En la sección “La sartén por el mango” del programa Ponte al Día de Nuestra Tele internacional, la chef y coach en alimentación basada en plantas Piari Adolfitto nos trae una dulce y rica receta saludable, enseñándonos el paso a paso para su preparación.

Ingredientes para realizar una torta fría:

250 gramos de galletas basadas en plantas.

1 banana bien madura.

Leche.

1 taza de crema chantillí.

Esencia de vainilla.

Frutas: durazno en almíbar, cerezas.

Láminas de coco para decorar.

Chips de chocolate para decorar.

Paso a paso para preparar la base de una torta fría o helada

1. Trituramos las galletas hasta que queden como tipo arena, luego echamos en trozos la banana en la misma trituradora en la que se encuentran nuestras galletas pulverizadas y continuamos triturando hasta que quede una masa homogénea y húmeda.

Recomendación: De llegar a tener una contextura muy seca, se recomienda echar leche para que dé un poco de humedad a la mezcla; si no es necesario, no se le aplica.

2. En cuanto la mezcla esté en su punto, la pasamos y ponemos sobre un papel film o papel vinipel, donde la esparcimos y posteriormente llevaremos a la nevera durante una a dos horas.

Paso a paso para la crema chantillí

1. En una batidora echamos nuestra crema de leche a base de plantas; puede ser de coco o almendras, según tu preferencia, junto con una esencia de vainilla, y mezclamos durante 2 minutos.

Preparación final

1. Sacamos la base de la nevera, luego aplicamos y esparcimos la crema chantillí y ponemos las frutas encima.

2. Luego, de manera cuidadosa, enrollamos y posteriormente lo metemos a la nevera por 2 horas.

3. Por último sacamos y decoramos al gusto.

Tip de nutricional

La chef Piari Andolfatto recomienda consumir aguacate, ya que es una fruta rica en grasas saludables, las cuales ayudan para el cuidado del corazón y de la piel; asimismo, permite mantener una alimentación balanceada.

De igual manera, la también experta en nutrición a base de plantas manifiesta que combinar este alimento con vegetales como zanahoria y la espinaca, entre otros, permite una mayor absorción de las vitaminas liposolubles.

Así que recuerda incluir esta deliciosa fruta en tu alimentación diaria.