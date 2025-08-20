NTN24
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Betty la Fea

Recargada de emociones y anécdotas en torno a la vida de Betty y don Armando, regresa “Betty la fea, la historia continúa”

agosto 20, 2025
Por: Redacción NTN24
El elenco de esta exitosa producción, que ya se encuentra disponible en Prime Video, habló con NTN24 del significado que ha tenido esta serie en sus vidas y de lo que ha representado para su carrera actoral.

“Betty la fea”, una historia que, con su originalidad, su chispa de amor, moda y comedia, ha marcado varias generaciones, la cual con su narrativa ha logrado reflejar parte de la cultura colombiana y mantenerse con el tiempo.

Tanto ha sido su acogida que esta producción ya conquista las plataformas streaming como Amazon Prime, espacio que se ha encargado de darle continuidad a este relato que gira en torno a la vida de cada uno de los propietarios y trabajadores de la famosa empresa “Eco moda”.

Tras el lanzamiento de la segunda temporada de “Betty la fea, la historia continúa” por Prime Video, en NTN24 tuvimos la oportunidad de hablar con parte del elenco de esta maravillosa serie, quienes nos cuentan el impacto que ha tenido esta producción en el público y en sus vidas.

“Todos nos sentimos muy privilegiados y sorprendidos, no nos lo esperábamos”, manifestó Mario Duarte (Nicolás Mora), quien resalta la gran acogida que ha tenido esta historia que permanece con el tiempo.

Asimismo, Natalia Ramírez (Marcela Valencia) destacó el impacto que ha tenido esta producción que aún reúne a las familias frente a la pantalla: “Es un momento feliz, el cual permite salir de la cruel realidad que vivimos para poder tener un momento de esparcimiento sano, sin violencia (…) logramos el acercamiento de muchas producciones en un solo programa”.

o

La segunda temporada de “Betty la fea, la historia continúa” promete estar cargada de emociones y muchas risas de situaciones que conectan con la cotidianidad del público; así lo dio a conocer Lorna Cepeda, más conocida como “La Peliteñida”.

“Está el juego de las emociones y la comedia, la cual se ve reflejada tanto en los personajes como en las situaciones que pasan, lo cual genera esa conexión con el público, convirtiéndose en esa esencia que ha permitido atraer a varias generaciones (…) Nos encanta entregarle esta comedia a toda la gente, para que se divierta un rato, se olvide de sus problemas, se entretengan y vean algo bueno, algo positivo en la adversidad”, expresó Lorna.

Por su parte, Julio Cesar Herrera (Fredy) dejó ver su agradecimiento por la gran acogida que ha tenido “Betty”, tanto en su edición como novela, como en serie, lo cual le ha permitido mantenerse y consolidarse como una de las producciones más vistas durante las últimas décadas.

“Para todos ha sido maravilloso, ha sido una experiencia valiosa, ha sido un tropezón maravilloso en la vida, el cual vamos a seguir disfrutando hasta donde podamos, hasta donde la gente lo permita”, dijo Julio Cesar.

Para Julián Arango (Hugo Lombardi), durante la pandemia, “Betty la fea” se convirtió en la “compañía de las personas” y en la ocasión plan perfecto para reunir a las familias.

Arango también se refirió al colegaje y apoyo que existe dentro del elenco, lo cual hace que las cosas salgan mucho mejor y “Betty es un trabajo en equipo; ver al otro que está haciendo las cosas tan bien nos motiva a cada uno”.

¿Dónde verla?

La segunda temporada de “Betty la fea, la historia continúa” promete estar

o

cargada de comedia, amor y nuevos paisajes, así que no te la puedes perder. Esta producción se encuentra disponible en 240 países desde el pasado 15 de agosto en la plataforma de Prime Video, la cual cada semana estrenara dos episodios.

Jorge 'Tuto' Quiroga, candidato a la Presidencia de Bolivia (EFE)
Bolivia

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

ym
Gobierno de Estados Unidos

"Maduro no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo de un cártel": Gobierno de Estados Unidos a pregunta sobre si considera poner fuerzas en terreno en Venezuela

Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Estados Unidos y México

“El crimen organizado trasnacional es algo que se fortaleció en las administraciones mexicanas”: analista sobre acuerdo entre México y la DEA

Donald Trump y Nicolás Maduro - Foto AFP
Cartel de Los Soles

"Trump con el título 50 cuenta con cuatro categorías de acciones que puede llevar adelante para contrarrestar la amenaza del Cartel de los Soles": exoficial estadounidense sobre despliegue militar en el mar Caribe

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Cartel de Los Soles

"El régimen de Maduro está acorralado y en uno de sus peores momentos": expertos analizan el despliegue de buques de guerra de EE. UU. en el Caribe

