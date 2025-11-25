NTN24
Martes, 25 de noviembre de 2025
Shakira

Shakira despidió a su sobrino en plena gira mundial: “hay pros y contras de trabajar con la familia”

noviembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Shakira en uno de sus conciertos del 'Las Mujeres Ya No Lloran Tour' | Foto: EFE
Shakira en uno de sus conciertos del 'Las Mujeres Ya No Lloran Tour' | Foto: EFE
La colombiana volvió a realizar una gira mundial después de siete años y su sobrino se había hecho notar debido a ser el encargado de las redes sociales.

Shakira volvió al ruedo con la gira mundial ‘Las Mujeres ya no lloran’ que se convirtió en la más importante de su carrera y dentro de su equipo de trabajo se encuentran familiares como su hermano Tonino y su sobrino Tarik Mebarak.

Sin embargo, su sobrino Tarik dejó de ser parte del equipo de trabajo de la barranquillera pese a que la gira no se ha terminado, pues en estos momentos está girando por segunda vez en Suramérica y se dirige a Paraguay para sus conciertos del 28 de noviembre.

o

De acuerdo con una entrevista que el sobrino de Shakira concedió al medio español Vanitatis, los motivos que lo llevaron a su salida porque sus superiores consideraron que no se “manejaba” de la manera correcta.

“No me supe manejar en ese ambiente. Eran mis primeras veces con una gira así de loca y hay pros y contras de trabajar con la familia. Si tienes un compañero de trabajo que siempre cumple, aunque en su tiempo libre haga otra cosa, siempre estará ahí si nunca falla. Pero lo que pasa es que, como yo soy familia, cumplí con mi trabajo, pero no le gustaba cómo me manejaba en ese ambiente y decidió que no volvía. Es un ambiente muy exigente”, aseveró el joven de 25 años al medio mencionado.

Sin embargo, Tarik dijo sentirse “dolido” por su despido, ya que pensó que sería algo temporal y después lo reintegrarían, pero eso no ocurrió y ahora está desempleado. Pese a lo ocurrido, el joven agradeció por la oportunidad.

o

“Son cuestiones de familia, pero si los fans me quieren en esa gira, id a los conciertos de mi tía y poned en un póster: ‘¿Dónde está Tarik?’ o ‘¡Queremos a Tarik de vuelta!’, entonces ella lo verá y me llamará”, añadió el sobrino de la barranquillera en medio de risas.

La vacante de su puesto, según contó él mismo, ya fue ocupada y agregó que lo que más le pesa de ya no estar en la gira es que se había fijado en alguien: “Lo peor es que quedé enamorado de una chica por allá. Es lo peor… yo pensaba que la iba a volver a ver y nada”.

Tarik dijo que por ahora se centrará en su proyecto personal que tiene que ver también con la música: “Ahora trabajo de otra cosa y no está tan mal. Sabe mal no volver a la gira, pero quizá en un par de años tendré mi propia gira, estoy trabajando para ello”.

