Miércoles, 20 de agosto de 2025
Cine

Quentin Tarantino reveló cuál es la "mejor" película en toda su filmografía: "Es mi obra maestra"

agosto 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Quentin Tarantino - EFE
El cineasta habló de su carrera durante una entrevista con el podcast “The Church of Tarantino”.

El director de cine estadounidense Quentin Tarantino se ha consagrado como uno de los mejores cineastas en la actualidad, gracias a importantes filmes que ha inmortalizado con una estética y una narrativa propia de su estilo.

Tarantino, nacido en Knoxville (Tennessee), lleva años de su vida dedicado al séptimo arte y, por ello, causa curiosidad saber cuál es la mejor película, a su criterio, dentro de su filmografía.

El cineasta de 62 años, quien tiene dos premios Oscar por el guion de “Pulp Fiction” en 1994 y otro por el guion de “Django Unchained”, reveló durante una entrevista que “Inglourious Basterds” de 2009 es su mejor obra, mientras que su película favorita es su proyecto más reciente.

“‘Once Upon a Time… in Hollywood’ es mi favorita, ‘Inglourious Basterds’ es la mejor, pero creo que ‘Kill Bill’ es la película definitiva de Quentin, como que nadie más podría haberla hecho”, dijo durante una entrevista con el podcast “The Church of Tarantino”.

Inglourious Basterds fue estrenada en 2009 y narra la historia de un grupo de soldados judíos estadounidenses que planean asesinar a líderes estadounidenses. La cinta fue protagonizada por Brad Pitt y Christoph Waltz.

Por su parte, los dos volúmenes de Kill Bill fueron protagonizados por Uma Thurman que interpreta a una a una exasesina empeñada en vengarse tras despertar de un coma.

“Así que creo que ‘Kill Bill’ es la película que nací para hacer. Creo que ‘Inglourious Basterds’ es mi obra maestra, pero ‘Once Upon a Time… in Hollywood’ es mi favorita”, añadió.

Por otro lado, Tarantino habló de las críticas a su trabajo y cosas que cambiaría: “Lo único que me fastidia es solo un par de tomas en ‘Reservoir Dogs’ y ‘Pulp Fiction’”, comentó.

No obstante, dijo que “ama” ambas películas, pero subrayó que las hizo al principio de su carrera, cuando “no sabía lo que no sabía”. Comentó que no quería señalar sus errores, pero habló de equipo técnico en una toma, la sombra de una pértiga y la marca de una X para guiar a los actores.

