Las series y películas más esperadas que llegan a Netflix en agosto de 2025

Netflix no se detiene. Cada mes amplía su oferta con nuevas series, películas y documentales que conquistan a audiencias de todos los gustos. La variedad puede ser abrumadora, pero si no sabes por dónde empezar, Elle seleccionó el mejor contenido, ideal para tu maratón de agosto.

Una de las películas que más ha dado de qué hablar es “Mi año en Oxford”, perfecta si te gusta el romance con un toque de crecimiento personal. Basada en la exitosa novela de Julia Whelan, cuenta la historia de una joven brillante que viaja a Oxford para cumplir su sueño académico. Sin embargo, un encuentro inesperado desafiará todo lo que creía sobre el amor y la vida.

Ahora, si lo tuyo son las historias cargadas de emoción y segundas oportunidades, “Un hombre abandonado” es una apuesta segura. El film sigue a un hombre que, tras pasar años en prisión por un crimen que no cometió, intenta rehacer su vida en un mundo que ya no reconoce.

Los amantes del suspenso tendrán una cita imperdible a finales de mes con “El club del crimen de los jueves”, adaptación de la novela homónima de Richard Osman. En ella, cuatro jubilados se dedican a resolver casos sin cerrar, enfrentándose a crímenes reales con una mezcla de astucia, humor y humanidad.

En el terreno documental, llega uno de los títulos más llamativos del mes: “Los diamantes de Amberes: el robo del siglo”. Este documental revive el golpe criminal ocurrido el 17 de febrero de 2003, cuando un grupo de ladrones se llevó entre 100 y 500 millones de dólares en diamantes que nunca fueron recuperados.

Entre las series más esperadas, destaca el regreso de “Miércoles”, con Tim Burton nuevamente al mando como productor en los primeros episodios de la segunda temporada. La carismática hija de los Addams enfrentará un nuevo misterio sobrenatural, con el humor oscuro y la estética que ya se volvieron su sello.

Otra propuesta fresca y divertida es “Jóvenes y millonarios”, una serie que explora qué pasa cuando un grupo de adolescentes gana 17 millones de euros un viernes 13. Todo parece perfecto, hasta que descubren que, por ser menores de edad, no pueden cobrar el premio. Una historia que combina comedia, frustración y drama juvenil.

Finalmente, llega la segunda temporada de “Mi vida con los chicos Walter”, que promete más emociones, conflictos y nuevas declaraciones de amor inesperadas. Esta vez, Alex deberá decidir hasta dónde está dispuesta a llegar por amor, y qué límites está lista para poner.

Agosto llegó cargado de estrenos para todos los gustos. Así que si estás buscando algo que te atrape, te emocione o simplemente te haga reír, estas historias ya están esperando en Netflix.