“Quince Caminos”, la gira de Santiago Cruz que le rinde tributo a su álbum “Cruce de caminos”, el cual marcó un hito en su carrera artística

Con melodías que enamoran y tocan fibras, el cantante ibaguereño Santiago Cruz ha iniciado su gira “Quince caminos”, por medio de la cual rinde un homenaje a su álbum “Cruce de Caminos” lanzado en el año 2009 y el cual marcó un precedente en su carrera musical.

El intérprete de “Y si te quedas, ¿Qué?”, en la sección “En la cima” del programa Ponte al Día, habló de cómo esta producción se convirtió en un renacer en su vida artística. “Yo venía ya con dos discos que no tuvieron éxitos, entonces para mí el tercer disco fue en su momento la apuesta final, fue ese último intento que al final me cambió la vida”.

El álbum “Cruce de Caminos”, fue la puerta al reconocimiento del cantante Santiago Cruz a nivel internacional. “Ese álbum cambió mi carrera, me permitió salir de mi país, ir a Venezuela, México y Estados Unidos por primera vez, permitió que muchas más personas abrieran su corazón y sus oídos a mis canciones”, añadió el ibaguereño.

La gira “Quince Caminos” reúne lo mejor de aquel disco que marcó su vida artística y un par de nuevas letras como “Todos Tenemos Cicatrices”, su más reciente sencillo, el cual surgió como inspiración tras un par de daños que sufrió una de sus guitarras en medio de su “Tour Acústico de Verdad”, la cual, a pesar de los reparos, quedó con marcas y sigue acompañándolo en sus conciertos.

Una canción por medio de la cual el compositor y escritor ibaguereño busca transmitir un mensaje de amor y esperanza, dejando claro que, a pesar de las cicatrices que marcan nuestra vida, tenemos la oportunidad de reconstruirnos y continuar nuestro camino.

¿Qué canciones hacen parte del álbum "Cruce de Caminos"?

Este disco, que ha acompañado a varias generaciones, cuenta con un total de once canciones, dentro de las que se encuentran: Credo, Baja la Guardia, Cuando Regreses, A Pesar De Mí, En Tus Zapatos, Mariposas en la Panza, Cara y Cruz, Y Si Te Quedas, ¿Qué?, Qué Más Da.

En su gira por los Estados Unidos, el cantante ibaguereño estará en escenarios de Austin, Houston, Dallas, Orlando y Miami, espacios en los que los asistentes tendrán la oportunidad de cantar sus letras en vivo e interactuar con el artista.