NTN24
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Ponte al Día

“Quince Caminos”, la gira de Santiago Cruz que le rinde tributo a su álbum “Cruce de caminos”, el cual marcó un hito en su carrera artística

agosto 20, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
El cantante colombiano se encuentra de gira por los Estados Unidos, territorio en el que sus seguidores podrán disfrutar de su mejor repertorio, marcado por canciones como “En tus zapatos”.

Con melodías que enamoran y tocan fibras, el cantante ibaguereño Santiago Cruz ha iniciado su gira “Quince caminos”, por medio de la cual rinde un homenaje a su álbum “Cruce de Caminos” lanzado en el año 2009 y el cual marcó un precedente en su carrera musical.

El intérprete de “Y si te quedas, ¿Qué?”, en la sección “En la cima” del programa Ponte al Día, habló de cómo esta producción se convirtió en un renacer en su vida artística. “Yo venía ya con dos discos que no tuvieron éxitos, entonces para mí el tercer disco fue en su momento la apuesta final, fue ese último intento que al final me cambió la vida”.

El álbum “Cruce de Caminos”, fue la puerta al reconocimiento del cantante Santiago Cruz a nivel internacional. “Ese álbum cambió mi carrera, me permitió salir de mi país, ir a Venezuela, México y Estados Unidos por primera vez, permitió que muchas más personas abrieran su corazón y sus oídos a mis canciones”, añadió el ibaguereño.

La gira “Quince Caminos” reúne lo mejor de aquel disco que marcó su vida artística y un par de nuevas letras como “Todos Tenemos Cicatrices”, su más reciente sencillo, el cual surgió como inspiración tras un par de daños que sufrió una de sus guitarras en medio de su “Tour Acústico de Verdad”, la cual, a pesar de los reparos, quedó con marcas y sigue acompañándolo en sus conciertos.

o

Una canción por medio de la cual el compositor y escritor ibaguereño busca transmitir un mensaje de amor y esperanza, dejando claro que, a pesar de las cicatrices que marcan nuestra vida, tenemos la oportunidad de reconstruirnos y continuar nuestro camino.

¿Qué canciones hacen parte del álbum "Cruce de Caminos"?

Este disco, que ha acompañado a varias generaciones, cuenta con un total de once canciones, dentro de las que se encuentran: Credo, Baja la Guardia, Cuando Regreses, A Pesar De Mí, En Tus Zapatos, Mariposas en la Panza, Cara y Cruz, Y Si Te Quedas, ¿Qué?, Qué Más Da.

En su gira por los Estados Unidos, el cantante ibaguereño estará en escenarios de Austin, Houston, Dallas, Orlando y Miami, espacios en los que los asistentes tendrán la oportunidad de cantar sus letras en vivo e interactuar con el artista.

Temas relacionados:

Ponte al Día

Gira musical

Cantante

Colombiano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La violación a las garantías fundamentales de Uribe son indiscutibles": Jaime Lombana, abogado del equipo de defensa del expresidente

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"A los familiares se les obliga a entrar encapuchados a esa cárcel": coordinador del Comité de DD.HH. de Vente Venezuela sobre graves condiciones a las que están expuestos los presos políticos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Secretario general de la OEA reacciona a despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y América Latina

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Abogado constitucionalista afirmó que orden de libertad a favor de Uribe deja entrever que la jueza que lo condenó "no tiene gran conocimiento de la dogmática penal"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) - Foto: EFE
Albert Ramdin

Secretario general de la OEA reacciona a despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y América Latina

Álvaro Uribe - Foto EFE
Álvaro Uribe

¿En qué consiste la libertad "inmediata" para Álvaro Uribe ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá?

Laura Arenas, ciudadana colombiana
Deportaciones

El sueño americano de una madre hispana se truncó: un cáncer severo y el arresto de su esposo a manos de ICE la llevó a autodeportarse con su hijo

Kristi Noem anunció que el muro fronterizo con México será pintado de negro - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Por orden de Trump pintarán de negro el muro fronterizo con México: "Será tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán"

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Estados Unidos

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Más de Entretenimiento

Ver más
Horóscopo del 18 al 24 de agosto - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

“Géminis, no seas terco, ten paciencia y confía”: estas son las predicciones de los signos zodiacales del 18 al 24 de agosto

J Balvin | Foto: EFE
J Balvin

J Balvin reveló la razón por la que decidió no vivir en Colombia y mudarse a Nueva York: “no puedo ser egoísta”

Estudiante mexicano repite discurso de 'Malcolm el de en medio’
México

Estudiante mexicano repite discurso de 'Malcolm el de en medio’ en ceremonia de graduación y causa furor en redes sociales

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Los trabajadores públicos de Venezuela son los peores pagados de A.L. - Foto AFP
Sueldo mínimo

Maduro desaparece deliveradamente el sueldo mínimo y se apalanca en bonos para evitar estos cálculos

Trabajadores se encuentran en la entrada de la mina El Teniente, en la comuna de Machali, cerca de Rancagua, Región de O'Higgins, Chile - Foto: AFP
Chile

Empresa chilena "compromete todos los esfuerzos" para rescatar a cinco mineros que quedaron atrapados en gigantesco yacimiento

La bielorrusa Aryna Sabalenka en Cincinnati. (EFE)
Aryna Sabalenka

La bielorrusa Aryna Sabalenka respondió al público en una entrevista desde la cancha a "burlas": "Es muy importante para mí"

Rescate

Heroico rescate de un joven en un pozo en Maracaibo: La rapidez de la madre y el aviso a los bomberos fueron clave

Yván Gil y Nicolás Maduro (EFE)
Recompensa por Maduro

De “patética y ridícula” tildó el régimen venezolano la nueva recompensa ofrecida por EE. UU. para capturar a Maduro

Elon Musk - Foto EFE
Elon Musk

El millonario contrato que Elon Musk firmó con un gigante asiático de la tecnología

Explosión Nuclear / FOTO: Captura de video
Armas nucleares

Experto en temas nucleares aseguró que es importante que el ser humano sea “el centro del debate” de estas armas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano