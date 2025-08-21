Rapero Lil Nas X fue arrestado y hospitalizado tras deambular semidesnudo por las calles de Los Ángeles

El rapero estadounidense Montero Lamar Hill, mejor conocido en la industria musical como Lil Nas X, ha preocupado a sus aficionados.

El intérprete de ‘Old Town Road’ fue detenido este jueves por las autoridades de Los Ángeles tras ser encontrado paseando con ropa interior en horas de la madrugada en Ventura Boulevard.

En un video publicado por el medio TMZ, el rapero se ve totalmente ido mientras caminaba en ropa interior en horas de la madrugada.

En las imágenes, Lil les dijo a las personas que lo grabaron en ese estado: “no lleguen tarde a la fiesta de esta noche”.

En un momento, le pidió a la persona que lo grababa con el celular, que aparentemente estaba sentada en un auto, que le diera el teléfono.

VEA TAMBIÉN El cantante Beéle fue reconocido como “víctima de violencia intrafamiliar”: la justicia responsabilizó a su exesposa o

"Quiero tirarlo lejos para que no lo vuelvas a ver. No me gustan los teléfonos", exclamó el rapero. "¿No te dije que bajaras el teléfono? ¡Ay, ay! Alguien tendrá que pagar por esto", agregó, mientras movía el dedo con aire teatral.

Según informó el portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles, recibieron un llamado de que había un hombre desnudo caminando por la calle.

"Al llegar, el sospechoso cargó contra los agentes. Fue detenido y trasladado a un hospital por una posible sobredosis. Fue arrestado por agresión a un agente de policía", agregó.

El rapero fue arrestado por los agentes de la Policía tras una pequeña resistencia por su parte y fue trasladado al hospital en donde recibió atención médica.

El portavoz de la Policía le habría comentado a NBC que el artista fue hospitalizado por una posible sobre dosis de narcóticos, su segunda hospitalización en los últimos seis meses.