Jueves, 21 de agosto de 2025
Rapero

Rapero Lil Nas X fue arrestado y hospitalizado tras deambular semidesnudo por las calles de Los Ángeles

agosto 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Lil Nas X | Foto: EFE
El portavoz de la Policía le habría comentado a NBC que el artista fue hospitalizado por una posible sobre dosis de narcóticos.

El rapero estadounidense Montero Lamar Hill, mejor conocido en la industria musical como Lil Nas X, ha preocupado a sus aficionados.

El intérprete de ‘Old Town Road’ fue detenido este jueves por las autoridades de Los Ángeles tras ser encontrado paseando con ropa interior en horas de la madrugada en Ventura Boulevard.

En un video publicado por el medio TMZ, el rapero se ve totalmente ido mientras caminaba en ropa interior en horas de la madrugada.

En las imágenes, Lil les dijo a las personas que lo grabaron en ese estado: “no lleguen tarde a la fiesta de esta noche”.

En un momento, le pidió a la persona que lo grababa con el celular, que aparentemente estaba sentada en un auto, que le diera el teléfono.

"Quiero tirarlo lejos para que no lo vuelvas a ver. No me gustan los teléfonos", exclamó el rapero. "¿No te dije que bajaras el teléfono? ¡Ay, ay! Alguien tendrá que pagar por esto", agregó, mientras movía el dedo con aire teatral.

Según informó el portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles, recibieron un llamado de que había un hombre desnudo caminando por la calle.

"Al llegar, el sospechoso cargó contra los agentes. Fue detenido y trasladado a un hospital por una posible sobredosis. Fue arrestado por agresión a un agente de policía", agregó.

El rapero fue arrestado por los agentes de la Policía tras una pequeña resistencia por su parte y fue trasladado al hospital en donde recibió atención médica.

El portavoz de la Policía le habría comentado a NBC que el artista fue hospitalizado por una posible sobre dosis de narcóticos, su segunda hospitalización en los últimos seis meses.

