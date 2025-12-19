Reconocido actor y director de cine rompió el silencio y reveló que tiene VIH: "Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz"

El actor y director de cine español Eduardo Casanova, quien es conocido por papeles en series como “La casa de las flores”, decidió “romper el silencio” y reveló a sus seguidores que vive con VIH.

“Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH (...) Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme”, escribió en la descripción de un video en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con lo dicho por el actor de 34 años, se trata de una película documental producida por Jordi Évole y que se estrenará en cines el año que viene.

Casanova dijo que se trata de una decisión que tomó con dignidad: “La dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario. (Cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido con casi nadie que tienen la infección, por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo)”, comentó.

En su mensaje aseguró que, pese al miedo y la incertidumbre que sintió a la hora de revelar su condición, hoy se “siente profundamente feliz”.

De acuerdo con el adelanto publicado en sus redes sociales, en la película se podrá ver conversaciones con su médico, su enfermera, colaboradores cercanos y amigos en las que se plasmará su situación como persona portadora del virus.