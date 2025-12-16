¿Reencuentro a la vista? Fergie sorprende al reunirse con sus excompañeros de The Black Eyed Peas siete años después de haber dejado la banda

Las redes sociales explotaron en las últimas horas tras una foto del inesperado reencuentro del famoso grupo The Black Eyed Peas.

La razón es porque la cantante Fergie publicó en sus redes una foto del reencuentro que tuvo el pasado fin de semana con los otros integrantes de la famosa agrupación.

La artista, de 50 años, se reunió siete años después con los miembros de la banda que la catapultaron a la fama mundial.

Desde cuenta de Instagram, Fergie compartió tres fotografías con sus excompañeros Will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo.

Las fotografías estaban acompañadas con la descripción: “Finalmente pudimos partir una comida y celebrar juntos nuestros cumpleaños. Que noche tan especial con mis hermanos, llena de tanto amor”.

El encuentro se dio para celebrar, de manera tardía, su cumpleaños y el de Will.i.am, ya que ambos cumplieron 50 en marzo.

Así como también para festejar los cumpleaños número 50 y 51 de Taboo y Apl.de.Ap respectivamente.

VEA TAMBIÉN Estas son las latinoamericanas incluidas en el ranking de Forbes de "las 100 mujeres más poderosas del mundo" o

Desde la cuenta oficial de la banda le respondieron el post diciendo: “Los hitos alcanzan diferentes cuando se comparten con la familia. ¡Gran amor siempre!”.

La reunión ha generado expectativa entre los aficionados de los intérpretes de "I Gotta Feeling", pues aseguran que puede tratarse de un reencuentro.

“Jamás debieron de haberse separado”, “¡Necesitamos ese reencuentro!”, “Este sería el mayor regreso del siglo”, “Para un tour de reunión de 2026”, son algunos de los comentarios.

Pese a la separación de la banda, Fergie siempre ha comentado que ella y sus excompañeros de banda son una familia y que están orgulloso del legado que hicieron en el mundo de la música.

La cantante hizo parte de The Black Eyed Peas durante dos etapas: de 2002 a 2011 y de 2015 a 2018.

Su último tema juntos fue el remix de “Where Is the Love” en 2016 y tras esto, la artista decidió partir caminos y comenzar su carrera de solista.

Luego de su salida, la banda la reemplazó por la cantante filipino-estadounidense J. Rey Soul.

Si la banda decide regresar, sería justo cuando Fergie decidió volver a los escenarios tras siete años de ausencia.