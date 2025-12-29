NTN24
Lunes, 29 de diciembre de 2025
Silvestre Dangond

Revelan motivo por el que el cantante Silvestre Dangond se retiró del escenario en concierto en Feria de Cali y se dirigió a una clínica

diciembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Cantante Silvestre Dangond | Foto: EFE
Los productores del evento, tras el retiro del artista, presentaron sus disculpas al público de una de las consideradas más importantes ferias de Colombia.

Personas cercanas al entorno del reconocido cantante colombiano Silvestre Dangond divulgaron en versiones que dieron al medio local El Tiempo los motivos que, aseguran, provocaron que el artista tuviera que suspender una reciente presentación en medio de la Feria de Cali por problemas de salud por lo que se trasladó a una clínica.

“Contaron que Silvestre Dangond se ausentó en varias ocasiones debido a un malestar estomacal. Pasadas las dos horas del show tuvo una descompensación, intentó regresar en dos ocasiones y no pudo porque se sentía mal", puntualizó la fuente al reconocido medio colombiano.

El cantante se encuentra en recuperación, según revelaron las personas consultadas, aunque por cuenta del percance se trasladó a una clínica.

La presentación fue suspendida en la madrugada de este lunes 29 de diciembre, luego de que el artista manifestara que no se encontraba en condiciones de continuar con el espectáculo programado en el Diamante de Béisbol de la capital vallecaucana.

“No me siento bien, no puedo seguir”, dijo el artista desde la tarima lo que generó la sorpresa y comprensión de sus fieles seguidores.

Los productores del evento, tras el retiro del artista, presentaron sus disculpas al público de una de las consideradas más importantes ferias de Colombia.

“Ofrecemos disculpas, pero él no puede más. Gracias Cali, les agradecemos y queremos que lo reciban una vez más con un aplauso (…). Rogamos que Silvestre se recupere prontito”, mencionó la producción.

Dangond es uno de los artistas intérpretes del vallenato más queridos de Colombia y sus seguidores se cuentan por millones entre los amantes de este tipo de música que está impregnado en el ADN de muchos en el país cafetero.

