Se aviva la pelea entre J.K. Rowling y Emma Watson: la autora acusó a la estrella de Harry Potter de "ignorante"

La escritora de la saga Harry Potter, JK Rowling, acusó a la actriz Emma Watson, 'Hermione Granger' en la serie cinematográfica, de ser una ignorante y avivó la disputa en torno a la cuestión de la identidad de género.

Tanto Watson como Daniel Radcliffe, quien encarnó a Harry Potter, se habían distanciado públicamente de la aurora, que es acusada por algunos de transfobia, acusaciones que ella misma rechaza.

Sin embargo, la semana pasada, la actriz habló en un pódcast sobre su relación con la escritora: "Creo que mi mayor deseo es que las personas que no comparten mi opinión me quieran", comentó en dicho espacio.

La respuesta de Rowling no se hizo esperar y, mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, la escritora arremetió contra la actriz de 35 años tildándola de "ignorante".

"Como otras personas que nunca han conocido la vida adulta sin estar protegidas por la riqueza y la celebridad, Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que no se da cuenta de hasta qué punto es ignorante", escribió.

El largo mensaje continuó con la frase: "Nunca la colocarán en una sala mixta de un hospital público" y prosiguió con el interrogante "¿Ha tenido que desnudarse en un vestuario recién creado para hombres en una piscina municipal?".

La escritora británica de 60 años alega que los derechos de las mujeres están amenazados por ciertas reclamaciones de los defensores de los de las personas transgénero. En esa línea, se opone a que las mujeres transgénero tengan acceso a vestuarios, baños o prisiones destinados a personal femenino.

La escritora reprochó, además, a Emma Watson por haber "echado leña al fuego" mientras recibía "amenazas de muerte" por sus posturas sobre la transidentidad.

"Emma acababa de echar más leña al fuego públicamente, pero pensó que una expresión de preocupación de una sola línea me confirmaría su profunda compasión y amabilidad", dijo.