Se conoce la razón por la que el actor Sean Penn no recogió su reciente Oscar en Hollywood

El actor Sean Penn ganó su tercera estatuilla este domingo en la 98.ª edición de los Premios Oscar, aunque no estuvo presente en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, para recibirla.

Penn, de 65 años, se llevó el Oscar a Mejor actor de reparto, una categoría que fue presentada por Kieran Culkin, quien bromeó por la ausencia del actor en la ceremonia.

“Sean Penn no pudo estar aquí esta noche o no quiso, así que aceptaré el premio en su nombre”, dijo Culkin.

Ahora bien, este lunes se supo que la estrella de Hollywood se encuentra en Kiev para "apoyar a Ucrania", según indicó a la AFP un alto responsable ucraniano.

Dicha fuente puntualizó que "está en Ucrania, pero se trata de una visita privada" y que "solo busca apoyar a Ucrania".

La fuente indicó, además, que se prevé que este mismo lunes se reúna con el presidente Volodímir Zelenski.

Cabe mencionar que Penn codirigió un elogiado documental sobre el mandatario ucraniano, "Superpower", que fue proyectado en el festival de la Berlinale en 2023.

Otra fuente relacionada con la visita del actor a territorio ucraniano señaló que también planea ir a visitar el frente en el este del país.

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El intérprete de "Mystic River" es uno de los principales apoyos de Kiev en Hollywood y ha viajado a Ucrania en varias ocasiones desde el inicio de la invasión rusa en el año 2022.

Este domingo, Penn se alzó con su tercer Óscar gracias a "Una batalla tras otra" y se convirtió en el cuarto actor en ganar tres premios, junto con Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson y Walter Brennan.

La estrella competía en la categoría con su colega de cinta Benicio Del Toro, además del sueco Stellan Skarsgard ("Valor sentimental"), Delroy Lindo ("Pecadores") y Jacob Elordi ("Frankenstein").