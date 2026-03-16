NTN24
Lunes, 16 de marzo de 2026
Lunes, 16 de marzo de 2026
Sean Penn

Se conoce la razón por la que el actor Sean Penn no recogió su reciente Oscar en Hollywood

marzo 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Sean Penn - AFP
Sean Penn - AFP
La estrella de Hollywood estuvo ausente en la 98.ª edición de los Premios Oscar el domingo 15 de marzo.

El actor Sean Penn ganó su tercera estatuilla este domingo en la 98.ª edición de los Premios Oscar, aunque no estuvo presente en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, para recibirla.

Penn, de 65 años, se llevó el Oscar a Mejor actor de reparto, una categoría que fue presentada por Kieran Culkin, quien bromeó por la ausencia del actor en la ceremonia.

o

“Sean Penn no pudo estar aquí esta noche o no quiso, así que aceptaré el premio en su nombre”, dijo Culkin.

Ahora bien, este lunes se supo que la estrella de Hollywood se encuentra en Kiev para "apoyar a Ucrania", según indicó a la AFP un alto responsable ucraniano.

Dicha fuente puntualizó que "está en Ucrania, pero se trata de una visita privada" y que "solo busca apoyar a Ucrania".

La fuente indicó, además, que se prevé que este mismo lunes se reúna con el presidente Volodímir Zelenski.

Cabe mencionar que Penn codirigió un elogiado documental sobre el mandatario ucraniano, "Superpower", que fue proyectado en el festival de la Berlinale en 2023.

Otra fuente relacionada con la visita del actor a territorio ucraniano señaló que también planea ir a visitar el frente en el este del país.

o

El intérprete de "Mystic River" es uno de los principales apoyos de Kiev en Hollywood y ha viajado a Ucrania en varias ocasiones desde el inicio de la invasión rusa en el año 2022.

Este domingo, Penn se alzó con su tercer Óscar gracias a "Una batalla tras otra" y se convirtió en el cuarto actor en ganar tres premios, junto con Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson y Walter Brennan.

La estrella competía en la categoría con su colega de cinta Benicio Del Toro, además del sueco Stellan Skarsgard ("Valor sentimental"), Delroy Lindo ("Pecadores") y Jacob Elordi ("Frankenstein").

Temas relacionados:

Sean Penn

Actor

Hollywood

Premios Óscar

Crisis de Ucrania

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"En Cuba no hay una Delcy Rodríguez, en Cuba va a haber gran diferencia en cuanto a lo que suceda": analistas sobre las negociaciones entre el régimen de Díaz-Canel y EE.UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto analiza las razones por las que la estrategia de Trump en Venezuela no puede replicarse en Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El Pentágono identifica a los seis militares de EE. UU. muertos en accidente de avión en Irak

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene en Estados Unidos que Donald Trump diga que no le interesa hablar español?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Como lo hizo con Maduro, EE. UU. anuncia millonarias recompensas por líderes del régimen de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué tan grande es el riesgo de que el conflicto en el medio oriente se extienda a otros países?

Ver más

Videos

Ver más
Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
México

Congreso mexicano rechaza reforma electoral de Sheinbaum mientras presidente anuncia plan B

María Corina Machado - AFP
Venezuela

"No tengo duda de que María Corina va a estar de nuevo en Venezuela": Henry Alviarez, exprisionero político venezolano

Plan fronterizo en la región contra la migración ilegal / FOTO: Captura de pantalla
Migración ilegal

¿En qué consiste el “plan Escudo Fronterizo” propuesto por Chile y que requiere la cooperación de Ecuador, Venezuela y Colombia?

Ataques a la isla iraní de Kharg
Irán

Experto explica los efectos económicos de un ataque a la infraestructura petrolera de la isla iraní Kharg

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Régimen venezolano estaría buscando una vía legal para quitarle la ciudadanía a Alex Saab y extraditarlo a EE. UU.

Más de Entretenimiento

Ver más
Óscar

Premios Oscar: 'Una Batalla Tras Otra' fue elegida como Mejor Película

Chaqueta de Arnold Schwarzenegger en 'Terminator' - Foto de referencia EFE
Subasta

La chaqueta de Schwarzenegger en 'Terminator', los cascos de 'Gladiator' y un mapa de 'Harry Potter' entre los más de mil icónicos elementos que incluye una subasta

Fotos: Sala de cine en Colombia/ Estatuilla Premios Oscar - Canva
Premios Óscar

Así es como puede ver en salas de Colombia algunas de las películas nominadas a los Premios Oscar 2026: estos son los importantes reestrenos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Las frágiles columnas de la paz

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

De Carter a Trump, Estados Unidos ya no cree las mentiras del régimen cubano

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Le dijo que lo entendía, Maduro creyó que eso era cierto, se puso a bailar, y se lo llevó preso": teniente coronel (r) analiza estrategias de Trump tras ataques a Irán

Jugadores del Barcelona en la temporada de 2020 | Foto: EFE
Futbolistas

Exjugador del Liverpool y del Barcelona causa polémica por rescindir su contrato con importante club en Brasil tras sufrir fuertes críticas: "Debo priorizar mi salud mental"

Capitolio Nacional de Colombia - Foto Canva
Elecciones en Colombia

Colombia se prepara para elegir Congreso: las principales figuras que aspiran al Senado y la Cámara en 2026

Claudia López y Roy Barreras. (EFE)
Claudia López

Claudia López y Roy Barreras se imponen en sus consultas presidenciales con votaciones inferiores a las de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) | Foto: AFP
Ataque al régimen de Irán

Guardianes de la Revolución de Irán responden a Trump y afirman que son ellos los que decidirán "el fin de la guerra"

Edmundo González Urrutia, presidente democrático de Venezuela - Foto: EFE
Edmundo González

La intervención quirúrgica de Edmundo González se “realizó con éxito”

Recompensas | Foto @StateINL
Cártel de Sinaloa

EE. UU. publica recompensa por 10 millones dólares por los hermanos Arzate García, del cártel de Sinaloa

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre