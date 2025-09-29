NTN24
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Super Bowl

Selección inesperada: Bad Bunny será el encargado del show de medio tiempo en el Super Bowl

septiembre 29, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Bad Bunny, artista puertorriqueño / FOTO: EFE
Bad Bunny, artista puertorriqueño / FOTO: EFE
El reguetonero sigue demostrando el buen momento por el que pasa no solo él, sino la música latina a nivel mundial.

La estrella de reguetón puertorriqueño Bad Bunny encabezará el espectáculo del mediotiempo del próximo Super Bowl, la final de la liga de football americano (NLF) y el evento más seguido cada año en Estados Unidos.

La música latina regresará así al escenario más global el 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara (California), a las afueras de San Francisco.

o

"Lo que siento va más allá de mí mismo", dijo Bad Bunny en un comunicado difundido el domingo por la NFL. "Es para aquellos que vinieron antes que yo y corrieron yardas incontables para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown".

"Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL", celebró.

Para dar a conocer su elección, la NFL también publicó un video corto en el que aparece la superestrella de 31 años sentada encima de una portería de football americano en una playa al atardecer.

"Estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos", escribió el propio cantante, que compartió el video con sus casi 50 millones de seguidores en Instagram.

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, acaba de terminar una serie de 31 conciertos en San Juan, una iniciativa especial que celebró la identidad y cultura puertorriqueña.

La residencia atrajo a la isla, un territorio libre asociado a Estados Unidos, a celebridades como los deportistas LeBron James y Kylian Mbappé o los actores Javier Bardem y Penélope Cruz.

o

En noviembre se lanzará a la gira mundial "Debí Tirar Más Fotos", en la que no incluyó paradas en suelo estadounidense.

La cita de 2020 fue la última que tuvo a la música latina en el centro de un evento en el que los anunciantes pagan millones de dólares por colocar un comercial de 30 segundos.

Shakira y Jennifer López actuaron conjuntamente en Miami e invitaron al escenario a otras figuras latinas como el propio Bad Bunny y el colombiano J Balvin.

"Bienvenido de vuelta al escenario del Super Bowl. Aquí va mi gente latina!", escribió el domingo Shakira en Instagram para celebrar la elección del puertorriqueño.

Para la NFL, la competición estadounidense más poderosa y en proceso de expansión internacional, Bad Bunny es una "emocionante y natural elección" para su mayor escaparate.

"Como uno de los artistas más influyentes y transmitidos del mundo, su habilidad única para conectar géneros, idiomas y audiencias lo convierte en una emocionante y natural elección para protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl", dijo Jon Barker, su vicepresidente de Producción de Eventos Globales.

"Lo que Benito ha hecho y sigue haciendo por Puerto Rico es realmente inspirador. Nos sentimos honrados de tenerlo en el escenario más grande del mundo", dijo de su lado la estrella del rap Jay-Z, cuya productora Roc Nation está al frente del espectáculo desde 2019.

Dos candidatos más se suman a la condienta electoral a la presidencia de 2026 - Foto Casa de Nariño: EFE
Candidatos presidenciales

Dos candidatos más se suman a la contienda electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia

Protestas en Portland (AFP)
Donald Trump

Gobernadora de Oregon rechaza despliegue de las Fuerzas Armadas en Portland por orden de Trump: "Somos capaces de gestionar nosotros mismos nuestras necesidades"

Gustavo Petro - Foto Canva
Colombia

Cancillería de Colombia acusa a Estados Unidos de “violar el derecho internacional” al retirar visado a Gustavo Petro

Foto de referencia: AFP
Régimen venezolano

Régimen venezolano publica imágenes de ejercicios militares en Falcón como respuesta a video de EE. UU. con la recompensa de Maduro

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski pide a los países aliados medidas decisivas contra Rusia tras ataque masivo en Ucrania

