Martes, 30 de diciembre de 2025
Shakira

¿Las devolvió? Difunden momento en el que Shakira le quitó unas orejas de loba a uno de los asistentes en su último concierto de 2025

diciembre 30, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Shakira - Foto captura IG: @alesso_305
La icónica cantante colombiana finalizó las presentaciones de su gira este año en Hollywood, Florida, y retomará en febrero con una renombrada residencia en El Salvador.

La famosa cantante colombiana Shakira le quitó jocosamente las orejas de loba a uno de los asistentes a su última presentación del año que tuvo lugar durante la noche del lunes en la reconocida sala de conciertos Hard Rock Live localizada en Hollywood, Florida (Estados Unidos).

Todo ocurrió cuando, durante su espectáculo, cantaba su icónica sesión con el productor Bizarrap, titulada como 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66'.

En ese momento, la artista bajó de la tarima para caminar por un pasillo formado por sus seguidores y, justo cuando se acercaba a la parte de dicha canción en la que recita "una loba como yo no está para tipos como tú", se encontró con un fanático que tenía puestas una balaca con orejas de loba.

La barranquillera no dudó un solo segundo en llevar su mano al llamativo accesorio del asistente para posteriormente ponerla sobre su propia cabeza y continuar cantando la canción que recientemente le dio la vuelta al mundo, mientras que los asistentes gritan emocionados.

Luego, según se aprecia en el video subido por otro seguidor, Shakira continúa cantando y levanta sus brazos para indicarle al público que continúe con la letra, mientras se acerca al fanático al que le pertenecían las orejas y este le abraza y le besa en la mejilla.

Antes de continuar su recorrido por el pasillo de fanáticos, cabe resaltar, Shakira le devuelve la balaca con orejas de loba a su seguidor, quien las recibe sonriente y visualmente emocionado por la experiencia que acababa de vivir.

Todo quedó registrado en cámara gracias a que un usuario que participó del evento captó con su celular el momento y lo subió a su cuenta de la red social Instagram Alesso_305, que luego fue extraído por otras cuentas y publicado en otras plataformas como X.

Posteriormente, Shakira, quien suele compartir algunos momentos importantes de sus conciertos en los que es etiquetada por sus fanáticos en redes, compartió también en sus historias de Instagram el video en el que se le ve divirtiéndose con el particular accesorio de orejas de loba.

Shakira, cabe resaltar, es conocida con ese apodo, el de 'La Loba', por su célebre canción titulada de esa manera en español y 'She Wolf' en inglés y publicada hace más de 16 años, en 2009.

Con su actual gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' la colombiana continúa logrando varias marcas históricas que la consolidan como una de las cantantes más importantes a nivel global que además se ha mantenido en lo alto de su carrera por más de tres décadas.

Datos de Billboard recogidos hasta el 12 de diciembre revelaron que Shakira recaudó más de 327 millones de dólares por las más de 2.5 millones de boletas vendidas para su aclamado tour musical.

Su concierto del lunes en el Hard Rock Live, entretanto, fue el último de 2025 y retomará desde febrero con una residencia sin precedentes en El Salvador, donde tiene fechas programadas para el 7, 8, 12, 14 y 15 de ese mes, antes de una nueva parada por México, donde ha sido muy solicitada por sus seguidores.

Donald Trump y Nicolás Maduro
Narcotráfico

¿La CIA está detrás del ataque a una instalación en Venezuela que confirmó Donald Trump?

Donald Trump - AFP
Donald Trump

“Trump ha dicho de forma muy clara que está apoyando la posibilidad de que Israel vuelva a ataca a Irán”: especialista sobre reunión de Trump con Netanyahu

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Esto ya es una guerra": Georg Eickhoff sobre ataque de EE.UU. contra una instalación portuaria en Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Administración Trump

Trump confirma que Estados Unidos destruyó una instalación en Venezuela: "Hubo una gran explosión en la zona portuaria donde cargan los barcos con drogas"

Donald Trump - Foto EFE/ Bandera de Venezuela - Foto de referencia Canva
Donald Trump

Experto en seguridad analiza qué hay detrás del duro golpe anunciado por Trump a "grandes instalaciones de donde vienen los barcos" de Venezuela

