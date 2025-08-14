NTN24
Torta de zanahoria saludable con avena y proteína: ideal para el desayuno o como postre

agosto 14, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
La chef y coach en alimentación basada en plantas, Piari Andolfatto, comparte una receta nutritiva y deliciosa que combina sabor, textura y beneficios para la salud.

La zanahoria es uno de esos ingredientes versátiles que siempre aportan sabor y beneficios. Rica en antioxidantes, betacarotenos y fibra, su consumo contribuye a mejorar la visión, fortalecer el sistema inmunológico, proteger contra enfermedades crónicas y favorecer una buena digestión.

La chef Piari Andolfatto, experta en alimentación basada en plantas, nos presenta una receta fácil, nutritiva y deliciosa: una torta de zanahoria que puedes disfrutar como desayuno energético o como postre saludable.

Lo mejor de esta receta es que está hecha con harina de avena y proteína vegetal, lo que la convierte en una opción completa y balanceada. Aquí te dejamos los ingredientes y el paso a paso para prepararla:

Ingredientes:

  • 2 bananas
  • 2 tazas de avena en hojuelas
  • 30 gramos de proteína
  • 1/2 taza de leche vegetal
  • 1 zanahoria
  • 30 mililitros de miel de agave
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de canela
  • 1 cucharada de esencia de almendras
  • 3 cucharaditas de yogurt griego
  • Endulzante al gusto
  • Almendras fileteadas o nueces

Preparación:

Comienza colocando las bananas en un bowl grande y tritúralas con un tenedor hasta obtener un puré. A continuación, agrega la avena en hojuelas (es importante que no sea avena instantánea para lograr la textura adecuada), la proteína vegetal en polvo, el endulzante de tu preferencia (puedes usar miel, panela o stevia), los frutos secos troceados, la leche vegetal y la zanahoria previamente rallada.

Una vez tengas estos ingredientes en el bowl, añade el polvo de hornear, la canela y la esencia de almendras. Mezcla todo muy bien hasta conseguir una masa homogénea y espesa. Luego, vierte la mezcla en un molde previamente engrasado y enharinado para evitar que la torta se adhiera al fondo o a los bordes.

Lleva el molde al horno precalentado a 180 °C y hornea durante aproximadamente 40 minutos. Puedes comprobar que está lista insertando un palillo en el centro; si sale limpio, la cocción es perfecta.

Mientras la torta se hornea, prepara un frosting saludable mezclando el yogur griego con miel en un bowl pequeño hasta obtener una crema suave. Cuando la torta esté lista y se haya enfriado un poco, cúbrela con esta mezcla y decora la superficie con almendras fileteadas o nueces, según tu preferencia.

Esta receta no solo es fácil de hacer, sino que también es perfecta para quienes buscan opciones más saludables y equilibradas sin renunciar al sabor. Ideal para acompañar con un café o una bebida vegetal.

