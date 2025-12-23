NTN24
Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, genera preocupación tras ser encontrado viviendo en la calle

diciembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
En varias imágenes se observa al actor de “Ned’s Declassified School Survival Guide”, caminando solo por las calles con una apariencia visiblemente deteriorada y vestimenta desgastada.

En las últimas horas, se volvió tendencia en redes sociales un video en el que aparece al actor estadounidense Tylor Chase, reconocido por su participación en una producción de Nickelodeon, viviendo en las calles de Los Ángeles.

En las imágenes se observa al actor de “Ned’s Declassified School Survival Guide”, caminando solo por las calles con una apariencia visiblemente deteriorada y vestimenta desgastada.

Pese a que no se conocen detalles sobre las circunstancias que llevaron a Tylor Chase a vivir en condición de calle, su caso generó preocupación entre sus colegas y seguidores.

En medio de una conversación en el pódcast “Ned’s Declassified Survival Guide”, sus excompañeros Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw lamentaron la situación en la que se encuentra el actor.

“Fue una noticia difícil de procesar, me sentí impotente porque no hay mucho que pueda hacer”, declaró uno de los actores en el pódcast.

“Es doloroso y sorprendente ver dónde está ahora. Es difícil ver a alguien que conoces y quieres en esta situación”, agregaron.

La familia de Chase también reaccionó tras la vitalización del video. “Tylor necesita atención médica, no dinero. Pero él la rechaza”, explicó la madre del actor.

Las imágenes también generaron todo tipo de reacciones en redes sociales: “Que vaina tenerlo todo y luego nada”, “Leí que por adicción a las drogas” y “Seguramente cuando era famoso cayó en la red del consumo”.

