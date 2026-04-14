Actor Brandon 'Bug' Hall de la famosa cinta "Pequeños traviesos" fue arrestado

El recordado actor Brandon 'Bug' Hall conocido por su papel en la película infantil "Pequeños traviesos" fue detenido tras no presentarse a una audiencia judicial por una infracción de tránsito.

Según ha informado el medio Daily Mail, el actor fue arrestado en Ohio luego de que las autoridades informaran que no se presentó el 31 de diciembre de 2024 para responder por la multa que había recibido dos meses antes.

El pasado 29 de octubre de 2024, Hall fue citado por la policía de Ohio al no contar con prueba de seguro de responsabilidad civil.

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El actor, de 41 años, que le dio vida al famoso 'Alfalfa' ya tiene antecedentes con la ley, ya que para el 2020 fue detenido en Texas por posesión menor de una sustancia química volátil que puede ser usada para ingestión o inhalación.

Según Daily Mail: "En ese incidente, las autoridades dijeron que Hall admitió haber usado latas de aerosol para inhalar sustancias tóxicas, después de que visitaran el hotel donde se hospedaba luego de que un familiar del actor llamara para solicitar una verificación de su estado".

Hall se volvió toda una sensación en el mundo del cine tras darle vida al pequeño 'Alfalfa' en la adaptación de 1984 de "Pequeños traviesos" dirigida por Penelope Spheeres.

Tras el éxito de la famosa cinta, 'Bug' participó en otros proyectos de renombre como: "CSI: Crime Scene Investigation", "Masters of Sex", "Nikita", "Castle" y "Kelly Kelly".