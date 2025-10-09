Una de las orquestas más importantes de Colombia acompañará a Shakira en su concierto en Cali

La cantante colombiana Shakira se presentará este 25 y 26 de octubre en Cali, capital del Valle del Cauca, como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ con la que ha visitado varios países del mundo.

A pocos días de su presentación, se conoció que el Grupo Niche será el artista invitado en ambos conciertos.

A través de un video compartido en redes sociales, el grupo de salsa colombiano compartió el momento en el que se enteró de la invitación de Shakira a sus shows.

"Vamos a estar con Shakira en los dos conciertos en Cali", le informan a los músicos, quienes empiezan a celebrar y a interpretar y uno de los éxitos musicales de la artista.

“Para nosotros, compartir escenario con Shakira en Cali es más que un honor: es un reencuentro con nuestra historia. Como decía el maestro Jairo Varela, ‘Cali es el sueño que se baila despierto’, y esta vez lo hacemos de la mano de una artista que ha llevado el nombre de Colombia al mundo. Es una noche donde la salsa y el pop se abrazan bajo el mismo cielo caleño”, destacó el grupo.

Es de señalar que la colombiana se encuentra en un gran momento de su carrera con su gira con la que ha visitado varios países del mundo y ha llenado decenas de estadios.

La colombiana, durante su gira que inició a mediados del pasado mes de febrero, cabe recordar, se ha presentado en gigantes urbes como Río de Janeiro, Sao Paulo, Lima, Barranquilla, Bogotá y Buenos Aires.

Luego del éxito de sus conciertos Sudamérica, Shakira anunció su regreso a algunas naciones de la región.

Estas son las nuevas fechas de Shakira en Sudamérica:

Colombia: 25 y 26 de octubre en Cali y 1 de noviembre en Bogotá.

Ecuador: 8, 9 y 11 de noviembre, en Quito.

Perú: 15, 16 y 18 de noviembre, en Lima.

Chile: 22 noviembre, en Santiago.

Paraguay: 28 de noviembre, Asunción.

Uruguay: 3 y 4 de diciembre, Montevideo.

Argentina: 8 y 9 de diciembre, Buenos Aires