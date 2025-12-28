NTN24
Domingo, 28 de diciembre de 2025
Va por buen camino: esta es la impresionante recaudación de 'Avatar: Fuego y Ceniza' luego de dos fines de semana liderando la taquilla

diciembre 28, 2025
Por: Miguel Pedreros
Póster de 'Avatar: Fuego y Ceniza'- espectadores viendo una película-Foto: EFE/ imagen generada por Canva IA
Por lo pronto, 'Avatar: Fuego y Ceniza' es el sexto estreno más taquillero de Hollywood del año.

Pese a que el director James Cameron se ha mostrado con reservas sobre el éxito financiero de 'Avatar: Fuego y Ceniza' e incluso ha afirmado que si no es rentable publicaría en una rueda de prensa el gran final de la saga, la taquilla ha obtenido un gran rendimiento en el par de semanas que lleva en la cartelera mundial.

En Estados Unidos la película se ha mantenido en el primer lugar de la taquilla con un acumulado de $217,693,465, mientras que en el mercado internacional arrasó con $542,700,000, según datos oficiales de Box Office Mojo.

Según reportó Variety, la película alcanzó la impresionante cifra de 760 millones de dólares a nivel mundial después de dos fines de semana de su estreno, que la convierten en uno de los grandes éxitos del segundo semestre de 2025.

Por lo pronto, 'Avatar: Fuego y Ceniza' es el sexto estreno más taquillero de Hollywood del año, superando así al éxito que obtuvo 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle' en su recorrido por los cines y ya le pisa los talones a éxitos taquilleros como 'Jurassic World: Rebirth' y 'Una película de Minecraft'.

La cifra aún está lejos del éxito que ha obtenido 'Zootopia 2', que ya superó los mil millones de dólares y hasta la fecha ha obtenido unos ingresos de $1,420,881,406.

Sin embargo, el recorrido de 'Avatar: Fuego y Ceniza' por las salas de cine aún está iniciando, pues es posible que siga liderando la taquilla en el fin de semana de Año Nuevo y las primeras semanas de enero.

Analistas de Variety afirmaron que la película tiene un listón alto que superar en cuanto al rendimiento en los cines, donde las dos primeras entregas de la franquicia se destacan como dos de las películas más taquilleras de la historia, con 2.900 millones y 2.300 millones de dólares, respectivamente.

Aún así, si esta tercera entrega no logra alcanzar estas impactantes cifras podría ser considerada un éxito si logra mantenerse con los cómodos números que ha obtenido a pesar de que se reporta que costó unos 350 millones de dólares, lo que se podría considerar una de las películas más costosas jamás hechas.

'Avatar: Fuego y Ceniza' está coescrita y dirigida por James Cameron, un cineasta que con cada película de esta saga se ha preocupado por la innovación tecnológica y por contar un drama sobre la colonización desde el punto de vista de unos nativos en un planeta distante.

El realizador tiene en su filmografía verdaderos clásicos entre la audiencia como 'Terminator' 1 y 2, 'El abismo', 'Aliens' y la premiada con 11 premios Oscar, 'Titanic', cinta que lo convirtió en uno de los realizados más respetados dentro de la industria.

