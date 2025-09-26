NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Premios Juventud

Venezolanos Alleh y Yorghaki encendieron los Premios Juventud al ritmo del merenguetón y ganaron la categoría Tropical Mix

septiembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Alleh y Yorghaki, cantantes venezolanos / Foto: EFE
El sencillo acumula más de 390 millones de reproducciones en Spotify y logró la certificación de platino en España.

El dúo venezolano Alleh y Yorghaki encendieron el escenario de los Premios Juventud 2025 al ritmo de 'Capaz', un pegajoso merenguetón que puso a bailar y cantar a todos los asistentes.

o

La canción fue el sencillo promocional de su álbum "La Ciudad", lanzado en diciembre de 2024, que los ha dado a conocer en el mundo, consolidando su estilo al fusionar merengue, reguetón y pop.

'Capaz' además los hizo truinfar este jueves al ganar la categoría Tropical Mix.

El sencillo acumula más de 390 millones de reproducciones en Spotify y logró la certificación de platino en España.

Por primera vez los Premios Juventud se celebraron fuera de Estados Unidos, en Panamá, quien recibió a un amplio repertorio de artistas hispanos en una gala que resaltó los sonidos panameños.

o

El fenómeno puertorriqueño Bad Bunny y los colombianos Morat se alzaron con el mayor número de galardones, mientras que Karol G triunfó como la Artista del Año.

En los premios también compitieron los venezolanos Elena Rose, Dany Occean y Rawayana.

 

Temas relacionados:

Premios Juventud

Alleh y Yorghaki

Premios

Música

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con maniobras y pruebas de misiles: experto explica el poder de su armamento

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué consecuencias tendría en la vida cotidiana de los venezolanos que Maduro imponga un 'Estado de conmoción'?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué consecuencias puede traer para la credibilidad de la ONU la investigación pedida por Trump por presunto “triple sabotaje”?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Mignon Houston, portavoz del Departamento de Estado
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Una retórica fuerte complica los esfuerzos para estabilizar el hemisferio y proteger a los ciudadanos de los criminales": Departamento de Estado responde al presidente Petro tras discurso en la ONU

Luis Almagro, exsecretario general de la OEA - Foto: EFE
Luis Almagro

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Gobernador Caldera
Temblor

La noche más larga para los zulianos: Daños a viviendas, cedió la cúpula de icónica iglesia y se activó el alerta máxima en el "muro de contención"

Nicolas Sarkozy | Foto: AFP
Nicolás Sarkozy

"Dormiré en prisión con la cabeza alta": expresidente francés Sarkozy es condenado a cinco años de cárcel por financiación irregular de su campaña

Andrea Álvarez Marín, diputada del partido Liberación Nacional quien presidió la comisión del levantamiento de inmunidad judicial al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves
Costa Rica

“El presidente tiene más casos abiertos en la fiscalía”: diputada que presidió la comisión para retirarle la inmunidad al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves

Más de Entretenimiento

Ver más
Robert Redford, actor - Foto AFP
Muerte

Cinco películas para recordar a Robert Redford: las producciones que lo consagraron como un ícono del cine

Carlos III del Reino Unido y su esposa Camila | Foto EFE
Realeza Británica

La reina Camila, esposa del rey Carlos III, revela que sufrió un intento de agresión sexual en su adolescencia

Jaden Smith - AFP
Jaden Smith

El hijo de Will Smith es nombrado en importante cargo en París: "Marca un hito significativo"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX (AFP)
Elon Musk

Nuevo nombre apareció en el puesto número uno del Índice de Multimillonarios de Bloomberg y superó a Elon Musk

Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

Emotivo video de La Vinotinto de cara al juego crucial ante Colombia por el cupo al repechaje para el Mundial 2026: "Imposible no emocionarse"

Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en municipio de Cajicá en Colombia
Colombia

Padre de Valeria Afanador confirmó que retiró a los hermanos de la menor del colegio: "Mis hijos tienen miedo de salir"

Inicio de la Champions League 2025-26
UEFA Champions League

Sorpresas, autogoles y expulsiones en el arranque de la UEFA Champions League

Selección femenina sub17 de voleibol
Selección de Venezuela

Llanto de alegría: La emotiva celebración de la Selección Femenina Sub17 de voleibol venezolano al derrotar a las bicampeonas de Brasil

Juez de línea - Foto de referencia Canva
Árbitros

"Es un fútbol amateur": garrafal error arbitral desata duras críticas en la liga colombiana

Actividades de rescate en Afganistán tras sismo. (AFP)
Terremoto

Sube a más de 1.400 muertos el balance oficial del terremoto de magnitud 6 en Afganistán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda