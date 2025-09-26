Venezolanos Alleh y Yorghaki encendieron los Premios Juventud al ritmo del merenguetón y ganaron la categoría Tropical Mix
El dúo venezolano Alleh y Yorghaki encendieron el escenario de los Premios Juventud 2025 al ritmo de 'Capaz', un pegajoso merenguetón que puso a bailar y cantar a todos los asistentes.
La canción fue el sencillo promocional de su álbum "La Ciudad", lanzado en diciembre de 2024, que los ha dado a conocer en el mundo, consolidando su estilo al fusionar merengue, reguetón y pop.
'Capaz' además los hizo truinfar este jueves al ganar la categoría Tropical Mix.
El sencillo acumula más de 390 millones de reproducciones en Spotify y logró la certificación de platino en España.
Por primera vez los Premios Juventud se celebraron fuera de Estados Unidos, en Panamá, quien recibió a un amplio repertorio de artistas hispanos en una gala que resaltó los sonidos panameños.
El fenómeno puertorriqueño Bad Bunny y los colombianos Morat se alzaron con el mayor número de galardones, mientras que Karol G triunfó como la Artista del Año.
En los premios también compitieron los venezolanos Elena Rose, Dany Occean y Rawayana.