Youtuber socio de Piqué que bajó drásticamente de peso pidió a sus fan que dejen de molestarlo por su cambio físico: "Mi madre está preocupada"

El streamer e influencer español Ibai Llanos, conocido por sus eventos multitudinarios de entretenimiento en la plataforma Twitch, así como por ser uno de los socios de negocios del futbolista Gerad Piqué, hizo un curioso llamado a sus seguidores tras someterse a un importante cambio físico.

El creador de contenido de 30 años, quien ha bajado cerca de 70 kilos debido a un sistema de entrenamiento y dieta que ha ido compartiendo en las plataformas digitales, utilizó su cuenta de Instagram para pedirles a sus fanáticos que basta de memes al respecto.

“A ver, por favor, estos 'edits' del cambio físico tienen que parar”, dijo Ibai en el audiovisual en el que compartió algunos ejemplos de los memes que los internautas han replicado en diferentes plataformas digitales.

Asimismo, bromeó diciendo que las publicaciones, en las que se ve demacrado y con un aspecto preocupante, han llegado hasta su propia familia: “Mi madre está preocupada, me habla por WhatsApp y me dice 'hijo, ¿estás bien? ¿qué has hecho, la dieta keto o la dieta keta?'”, comentó con tono sarcástico.

Según explicó el influencer, desde que inició el reto deportivo con un peso de cerca de 170 kilos, ha cambiado mucho su rostro. Pero argumenta que siempre va a ser obseso, debido a que aún pesa más de 90 kilos.

“Lo siento pero yo he hecho esto por un tema de salud y no por un cambio estético, si quisiera un cambio estético me operaría la cara y me pondría pelo, pero no lo he hecho ni lo voy a hacer”, añadió.

Finalmente, Ibai aseguró que aquellos que no han seguido de cerca su proceso es obvio que se sorprenderán con el cambio. No obstante, en su defensa señaló que “ha subido más de 150 vídeos” a lo largo del último año en los que se detalla el cambio de peso progresivo.

“Por favor, parad ya con esto, mi madre está preocupada”, concluyó.