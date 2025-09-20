Abogado analiza la ley que busca juzgar como adultos a menores de 14 años en Washington D.C.: "Ha fallado la tesis de la rehabilitación"

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por el Partido Republicano, aprobó una polémica ley que permitirá juzgar como adultos a adolescentes de 14 años acusados de delitos violentos en Washington, D.C. La medida legislativa también reduce de 24 a 18 años la edad para considerar a una persona como delincuente juvenil.

En entrevista con La Tarde de NTN24, el abogado constitucionalista Rafael Peñalver se refirió a la ley y cuestionó las verdaderas intenciones detrás de la misma. "Hoy en día todo se hace, desde luego, con un aspecto político", comentó.

"Y ahora han puesto esta propuesta de ley que baja la edad para ciertos crímenes a 14 años, y para que se le trate a esa persona como un adulto y que se enfatice en el castigo y no en la rehabilitación", añadió.

Peñalver sugirió que la medida podría ser una estrategia política para justificar la presencia de la Guardia Nacional en Washington y otras ciudades del país, en un contexto de tensión política.

"Se está creando una situación donde hay muchas dudas sobre cuál es la verdadera intención de la Guardia Nacional, que se está mandando a distintas ciudades con distintos pretextos", afirmó.

La nueva legislación, que aún debe pasar por el Senado, modifica el enfoque existente en la capital de Estados Unidos, que hasta ahora trataba a los menores de 16 años como juveniles, enfatizando la rehabilitación sobre el castigo. Ahora, para ciertos crímenes graves como asesinatos, secuestros y robos armados, se podrá tratar a menores desde los 14 años como adultos.

"Ha fallado la tesis de la rehabilitación, en gran parte ha fallado en ese grupo", reconoció.

No obstante, el abogado concluyó su argumento con la frase: "Si la cárcel no sirve, si la cárcel solamente es un castigo y el castigo solamente lo puedes llevar hasta cierto punto, pues la persona sale después de haber estado conviviendo con delincuentes aún peores que él".