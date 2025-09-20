NTN24
Sábado, 20 de septiembre de 2025
Sábado, 20 de septiembre de 2025
Menores de edad

Abogado analiza la ley que busca juzgar como adultos a menores de 14 años en Washington D.C.: "Ha fallado la tesis de la rehabilitación"

septiembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
En entrevista con La Tarde de NTN24, el abogado se refirió a la ley y cuestionó sus intenciones.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por el Partido Republicano, aprobó una polémica ley que permitirá juzgar como adultos a adolescentes de 14 años acusados de delitos violentos en Washington, D.C. La medida legislativa también reduce de 24 a 18 años la edad para considerar a una persona como delincuente juvenil.

En entrevista con La Tarde de NTN24, el abogado constitucionalista Rafael Peñalver se refirió a la ley y cuestionó las verdaderas intenciones detrás de la misma. "Hoy en día todo se hace, desde luego, con un aspecto político", comentó.

o

"Y ahora han puesto esta propuesta de ley que baja la edad para ciertos crímenes a 14 años, y para que se le trate a esa persona como un adulto y que se enfatice en el castigo y no en la rehabilitación", añadió.

Peñalver sugirió que la medida podría ser una estrategia política para justificar la presencia de la Guardia Nacional en Washington y otras ciudades del país, en un contexto de tensión política.

"Se está creando una situación donde hay muchas dudas sobre cuál es la verdadera intención de la Guardia Nacional, que se está mandando a distintas ciudades con distintos pretextos", afirmó.

o

La nueva legislación, que aún debe pasar por el Senado, modifica el enfoque existente en la capital de Estados Unidos, que hasta ahora trataba a los menores de 16 años como juveniles, enfatizando la rehabilitación sobre el castigo. Ahora, para ciertos crímenes graves como asesinatos, secuestros y robos armados, se podrá tratar a menores desde los 14 años como adultos.

"Ha fallado la tesis de la rehabilitación, en gran parte ha fallado en ese grupo", reconoció.

No obstante, el abogado concluyó su argumento con la frase: "Si la cárcel no sirve, si la cárcel solamente es un castigo y el castigo solamente lo puedes llevar hasta cierto punto, pues la persona sale después de haber estado conviviendo con delincuentes aún peores que él".

Temas relacionados:

Menores de edad

Justicia

Washington

Estados Unidos

Crímenes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador”: Carolina Charry, hija de diputado asesinado por las FARC, sobre sentencia de la JEP contra excabecillas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se está provocando que alguien en Venezuela saque a Maduro de Miraflores y lo ponga en una embarcación estadounidense": excoronel del Ejército estadounidense

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

YouTube eliminó el canal oficial de Nicolás Maduro tras denuncia por "usurpación de la presidencia"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cómo va el liderazgo del papa León XIV cuando se cumplen 4 meses de su pontificado?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump justifica ataques en el Caribe y despliega aviones F-35B en Puerto Rico para combatir narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué el presidente Gustavo Petro no reconoce al Cartel de los Soles como grupo criminal y terrorista?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Carlos A. Giménez y Nicolás Maduro (EFE)
Carlos A. Giménez

"No vamos a parar hasta que aniquilemos al Cartel de los Soles": congresista Carlos A. Giménez tras nuevo ataque a narcolancha en el Caribe

YouTube - Foto de referencia Canva/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Régimen venezolano

YouTube eliminó el canal oficial de Nicolás Maduro tras denuncia por "usurpación de la presidencia"

Portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt | Foto: EFE
Portavoz de la Casa Blanca

Portavoz de la Casa Blanca confirmó la muerte de 17 presuntos narcoterroristas en los operativos militares estadounidenses en el Caribe

Foto de protestas en Nueva York (AFP)
Donald Trump

¿Hubo o no censura en el cierre del programa de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk?

Foto: Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Con impactante video, Trump confirma que las Fuerzas Armadas destruyeron otra embarcación cargada con droga en el Caribe

Más de Judicial

Ver más
Foto referencia de un pandillero capturado en Guatemala | AFP
Guatemala

Justicia en Guatemala condenó a 46 pandilleros a 178 años de cárcel por delitos de extorsión y asesinato

Sigifredo López, exdiputado secuestrado por las Farc en 2002 - Foto: EFE
Jurisdicción Especial Para La Paz

"La JEP se convirtió en un instrumento de impunidad": Sigifredo López, exdiputado que estuvo siete años secuestrado por la guerrilla de las Farc

Integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) - Foto de referencia: EFE
Desapariciones forzadas

Piden información sobre un exalcalde, dos ingenieros, una docente y un joven víctimas de desaparición forzada en Barinas

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Receta albóndigas de soya - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Paso a paso para preparar unas deliciosas albóndigas de soya, receta 100% de origen vegetal

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Así le fue a Luis Díaz en su estreno con el Bayern Múnich en el triunfo 3-1 frente al Chelsea en la Champions League

El USS Lake Erie, un crucero con misiles guiados. (AFP)
Despliegue militar

Estados Unidos ordenó el envío de más barcos al sur del Caribe tras primer despliegue cerca al mar de Venezuela, según Reuters

Buques de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

"Solo los tres destructores en conjunto son más letales que la armada de cualquier país de América Latina": experto sobre despliegue de EE. UU. cerca de Venezuela

Fanáticos de la selección venezolana de fútbol - Foto de referencia: EFE
La Vinotinto

Plantó cara: esto responde referente de la Vinotinto a quienes lo critican en redes por salir de fiesta y beber alcohol

Gobierno de Boris Johnson en el ojo del huracán tras nuevas renuncias en el gabinete
Boris Johnson

The Guardian: Boris Johnson recibió más de 300 mil dólares tras visitar a Maduro

Machu Picchu, Perú - Foto por Canva
Perú

Evacúan a al menos 1.400 turistas varados por protestas en Machu Picchu

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda