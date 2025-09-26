NTN24
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Ciudad de México

Actriz venezolana Angie Miller fue dejada en libertad tras su captura en México en medio de investigaciones por la muerte de B-King y Regio Clown

septiembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
La mujer conocida en sus redes sociales como ‘Angie Miller’ fue vista con B-King antes de que su cuerpo fuera encontrado en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México, el lunes 22 de septiembre.

ACTUALIZACIÓN 27/09/25:

En la tarde del 26 de septiembre, medios mexicanos informaron que la modelo venezolana había sido dejada en libertad tras ser detenida en el Estado de México.

En la ficha oficial del Registro Nacional de Detenciones aparecía el estatus de “liberada” por falta de pruebas en su contra.

Hasta el momento, la Fiscalía mexicana no ha confirmado si la mujer está vinculada al caso, sin embargo, sería citada en los próximos días para rendir testimonio.

Esta la información publicada inicialmente:

La actriz venezolana Angélica Yetsei Torrini León fue detenida por la Coordinación General de Combate al Secuestro del Estado de México tras la muerte de los artistas colombianos Bayron Sánchez, más conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown.

La detención de Miller hace parte de las investigaciones para esclarecer la desaparición y posterior homicidio del cantante B-King y el DJ Regio Clown.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, fue detenida en la colonia Valle de los Pinos, en la delegación Tlanepantla de Baz, en el Estado de México.

Es de señalar que la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México había emitido hace unos días una ficha de búsqueda de Miller.

De acuerdo con el ente estatal de la capital mexicana, Torrini fue vista por última vez el pasado 23 de septiembre de 2025, es decir, un día después de que fueran encontrados los cuerpos de los músicos colombianos.

Además, se dio a conocer que la mujer venezolana había sido vista por última vez en la colonia Santa Cruz Atoyac, en una zona céntrica de la capital mexicana.

La creadora de contenido publicó en sus redes sociales un mensaje de enojo tras el asesinato de B-King, con quien al parecer estaba saliendo en México.

“Hoy odio México más que a mi vida (…) no es justo lo que está pasando”, escribió en Instagram.

El lunes 22 de septiembre fueron hallados los cuerpos de los músicos colombianos Bayron Sánchez, B-King, y del DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, quienes se encontraban desaparecidos en medio de una gira musical.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, los jóvenes fueron hallados desmembrados y tenían un mensaje que haría referencia a un narcotraficante de la familia Michoacana.

