Martes, 07 de octubre de 2025
Ecuador

Acusaron de "desaparición forzada" a 17 militares vinculados al caso de cuatro menores muertos en Ecuador, cuyos cuerpos aparecieron calcinados

octubre 7, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Menores desaparecidos en Ecuador - AFP
La Fiscalía acusa a 16 militares como autores directos y a un coronel como cómplice de presunta desaparición forzada.

Este martes 7 de octubre, la Fiscalía de Ecuador acusó formalmente a 17 militares de "desaparición forzada" en la muerte de cuatro menores, cuyos cuerpos aparecieron calcinados.

Los menores, identificados como Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, desaparecieron el 8 de diciembre de 2024 en el sector de Las Malvinas (Guayaquil) y sus cuerpos fueron hallados incinerados días después cerca de una base de la Fuerza Aérea.

La Fiscalía acusa a 16 militares como autores directos y a un coronel como cómplice de presunta desaparición forzada en dicho caso denominado Malvinas, en el que los menores de entre 11 y 15 años de edad perdieron la vida.

La noticia se conoce en medio de denuncias de organizaciones internacionales sobre crecientes abusos de las Fuerzas Armadas desplegadas para la lucha contra el narcotráfico en el país.

Según un informe de Amnistía Internacional, la Fiscalía ecuatoriana ha recibido denuncias por la posible desaparición forzada de 43 personas desde 2023, cuando empezó el mandato del presidente Daniel Noboa, cuyo proyecto bandera es la lucha contra el crimen organizado.

Una declaración de un testigo del caso señala que, luego de ser liberados por los militares, los menores de edad fueron retenidos por un grupo criminal. El Ministerio de Defensa ecuatoriano apuntó hacia una cabecilla de la banda de "Los Águilas" como responsable.

No obstante, el Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, que está acompañando a las familias de las víctimas, puso en duda dicho relato y aseguró que en otra versión el testigo dijo que "personal militar lo obligó bajo amenazas de muerte" a declarar que bandas al margen de la ley se llevaron a los menores.

Cabe mencionar que Noboa declaró a Ecuador en 2024 en un conflicto armado interno que permite tener a las Fuerzas Armadas desplegadas para combatir el crimen dentro del territorio.

