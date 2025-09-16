NTN24
Martes, 16 de septiembre de 2025
Delincuentes

Atrapan en Colombia al delincuente más buscado de Barinas que había logrado fugarse de la cárcel

septiembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Captura de alias 'Pedrito' / Foto policial
El prófugo permanecía escondido en el barrio San Miguel de la capital nortesantandereana.

Pedro Bolívar Aponte, alias 'Pedrito', uno de los delincuentes más buscados del estado Barinas, fue capturado por autoridades colombianas en Cúcuta, departamento de Santander.

Alias 'Pedrito' tiene antecedentes por hechos violentos y homicidios cometidos en el estado llanero. El delincuente permanecía detenido en un calabozo policial venezolano, de donde escapó junto a otros 11 reclusos en 2019, tras someter a los custodios.

"Su nombre aparece relacionado con varias investigaciones por hechos violentos registrados en territorio venezolano, lo que lo convierte en un objetivo de alto interés para las autoridades de Venezuela", arroja la investigación en Colombia.

El arresto se logró en medio de un operativo de registro y verificación de antecedentes realizado por la Policía Metropolitana de Cúcuta.

El sujeto fue puesto a disposición de Migración Colombia para entregarlo a las autoridades venezolanas en el puente internacional Simón Bolívar.

