Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Explotación infantil

Capturan a seis venezolanos que explotaban a niños indígenas colombianos en Medellín: percibían miles de dólares en ganancias

septiembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
La banda obtuvo hasta 180 millones de pesos mensuales. Se trata de una cifra de unos 46.800 dólares, según la tasa de cambio de este lunes.

Los captaban y los ponían a mendigar en las en parques y zonas turísticas de Medellín: así operaba un grupo de hombres de nacionalidad venezolana, detenido por las autoridades de Colombia.

Ahora serán tratados por la justicia como criminales de explotación de niños, en este caso de 5 años de edad pertenecientes a la etnia indígena embera katío.

En total son ocho detenidos, seis con documentación venezolana, que serán imputados por los delitos de concierto para delinquir y explotación de menores con fines de mendicidad, cargos que no aceptaron.

En comunicado de la Fiscalía revela que los miembros de la red supuestamente llevaban a los menores a sitios como el Parque Lleras y Provenza, en el barrio El Poblado. Allí, abordaban a turistas nacionales y extranjeros para pedirles productos de primera necesidad como leche, medicamentos y pañales que revendían en farmacias y otros comercios.

Por el caso fueron cerradas tres farmacias acusadas de participar en la comercialización ilícita.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad del gobierno que cuida de menores y adolescentes, agregó que los niños salieron a mendigar en más de 900 ocasiones durante los últimos años.

Los capturados son: Ana Lucía López Sánchez y los venezolanos Wilfredy Johan Godoy Villamizar, Nahomi Karlais López Goyo, Yosmairi Coromoto Barrios, Ángela del Valle Valera Graterón y Yajaira Alejandra Hernández Correa.

