Desarticulan red de explotación sexual en Tenerife y rescatan a dos venezolanas

Dos venezolanas fueron rescatadas por la Policía Nacional española tras desarticular una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en Puerto de la Cruz, Tenerife.

VEA TAMBIÉN Trata de personas en Latinoamérica aumentó tras migración venezolana o

En el operativo las autoridades arrestaron a tres personas acusadas de favorecimiento de inmigración ilegal y prostitución coactiva.

Señalaron que la investigación se inició hace un año en el que comenzaron el rastreo de las sospechosas, una de ellas, fue detenida en el aeropuerto de Tenerife Sur, cuando intentaba salir del país.

Las otras dos investigadas habían huido a la península y fueron capturadas en Segovia.

El pasado 24 de julio lograron un duro golpe a bandas criminales dedicadas a la explotación sexual en una operación conjunta en varias provincias españolas. Fueron rescatadas 162 mujeres de origen latinoamericano explotadas sexualmente. La denuncia de tres mujeres fue clave para desmantelar estas bandas.

VEA TAMBIÉN Cómo una adolescente venezolana fue torturada por negarse a la explotación sexual de una red que se dio a conocer como "Bloody family" o

Según cifras de 2024 de la Asociación Especializada en Género, de los 30 mil trabajadores sexuales en España, más de 28 mil son de origen latinoamericano.