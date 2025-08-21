NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
Trata de personas

Desarticulan red de explotación sexual en Tenerife y rescatan a dos venezolanas

agosto 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Víctimas de trata de personas y explotación sexual / Foto: Ministerio de Interior de España
En el operativo las autoridades arrestaron a tres personas acusadas de favorecimiento de inmigración ilegal y prostitución coactiva.

Dos venezolanas fueron rescatadas por la Policía Nacional española tras desarticular una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en Puerto de la Cruz, Tenerife.

Señalaron que la investigación se inició hace un año en el que comenzaron el rastreo de las sospechosas, una de ellas, fue detenida en el aeropuerto de Tenerife Sur, cuando intentaba salir del país.

Las otras dos investigadas habían huido a la península y fueron capturadas en Segovia.

El pasado 24 de julio lograron un duro golpe a bandas criminales dedicadas a la explotación sexual en una operación conjunta en varias provincias españolas. Fueron rescatadas 162 mujeres de origen latinoamericano explotadas sexualmente. La denuncia de tres mujeres fue clave para desmantelar estas bandas.

Según cifras de 2024 de la Asociación Especializada en Género, de los 30 mil trabajadores sexuales en España, más de 28 mil son de origen latinoamericano.

Temas relacionados:

Trata de personas

Explotación sexual

Tenerife

Venezolanos en España

Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) - Foto: EFE
Albert Ramdin

Secretario general de la OEA reacciona a despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y América Latina

Álvaro Uribe - Foto EFE
Álvaro Uribe

¿En qué consiste la libertad "inmediata" para Álvaro Uribe ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá?

Laura Arenas, ciudadana colombiana
Deportaciones

El sueño americano de una madre hispana se truncó: un cáncer severo y el arresto de su esposo a manos de ICE la llevó a autodeportarse con su hijo

Kristi Noem anunció que el muro fronterizo con México será pintado de negro - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Por orden de Trump pintarán de negro el muro fronterizo con México: "Será tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán"

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Estados Unidos

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

